OMV machte 2020 um ein Drittel weniger Umsatz und Gewinn

OMV zahlt rund 250 Mio. Euro für Anteil an norwegischem Ölfeld Die börsenotierte OMV hat sich Dienstag an einem norwegischem Ölfeld für rund 250 Mio. Euro beteiligt, teilte das Unternehmen ad hoc mit. Der Konzern erwarb einen 20-Prozent-Anteil am Edvard Grieg-Ölfeld von der RWE Dea. Damit erhält die OMV Zugang zu Reserven von mehr als 38 Millionen Barrel Öläquivalent Öl und assoziiertes Erdgas sowie zu einer Nettoproduktion von bis zu 19.000 Barrel Öläquivalent pro Tag in 2016.