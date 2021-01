OMV wertete Borealis-Anteil auf: 1,3 Mrd. operativer Ergebniseffekt

Samt Steuersynergien Sondereffekte von 1,6 Mrd. Euro erzielt

Der österreichische OMV-Konzern hat rund um die Aufstockung seines Anteils am Chemieriesen Borealis hohe positive Ergebniseffekte erzielt. Mit dem Abschluss der Erwerbs zusätzlicher 39 Prozent an Borealis hat der Ölkonzern seine frühere 36-Prozent-Beteiligung aufgewertet und damit beim operativen Ergebnis einen Sondereffekt von rund 1,3 Mrd. Euro verbucht, teilte die OMV am Donnerstag mit.

Zudem hat die OMV im Konzernergebnis einen Sondereffekt von ungefähr 0,3 Mrd. Euro verbucht, der aus Steuersynergien folgt, die über latente Steueransprüche die Eigenkapitalposition der OMV erhöhen. Zusammen belaufen sich die beiden Sondereffekte auf rund 1,6 Mrd. Euro, erklärte das Unternehmen in seinem Zwischenbericht zum vierten Quartal.

Die Aufstockung bei Borealis von 39 auf 75 Prozent hatte die OMV 3,8 Mrd. Euro gekostet.