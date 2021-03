OMV will in Schwechat ab 2023 neue Biokraftstoffe erzeugen

OMV verkauft Öllager-Tochter an ELG OMV hat sein Bevorratungsgeschäft (LMG) an die nationale zentrale Bevorratungsgesellschaft ELG verkauft. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, die OMV erwartet sich nach dem Closing des Geschäfts, das für das 1. Quartal 2013 erwartet wird, einen einmaligen positiven Effekt in Höhe von 440 Mio. Euro für das operative Ergebnis (Ebit).