Online-Boom bescherte Walmart kräftigen Gewinnsprung

Dabei verursachte Pandemie im abgelaufenen Quartal Zusatzkosten von 600 Mio. Dollar

Beim größten US-Einzelhändler Walmart laufen die Geschäfte dank florierender Online-Verkäufe in der Coronapandemie überraschend gut. In den drei Monaten bis Ende Oktober stieg der Betriebsgewinn gegenüber dem Vorjahreswert um 22,5 Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar (4,9 Mrd. Euro), wie Walmart am Dienstag mitteilte.

Der Absatz im Internet boomte - hier legten die Erlöse um 79 Prozent zu. Dafür litt das klassische Filialgeschäft allerdings unter der Coronakrise. Insgesamt verbuchte der Konzern ein Umsatzplus von 5,2 Prozent auf 134,7 Mrd. Dollar. Der flächenbereinigte Absatz im wichtigen US-Heimatmarkt stieg um starke 6,3 Prozent.

Der Shopping-Riese musste im abgelaufenen Quartal aufgrund der Pandemie jedoch nach eigenen Angaben zusätzliche Kosten von rund 600 Mio. Dollar verkraften, was das Ergebnis etwas drückte. Insgesamt übertrafen die Zahlen die Prognosen der Analysten aber deutlich. Walmarts Aktien reagierten vorbörslich mit Kursgewinnen.