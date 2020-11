Online-Feier zum 100. Geburtstag der Auschwitz-Überlebenden Brainin

Am Donnerstag (12. November) feiert Lotte Brainin, jüdische Widerstandskämpferin und Überlebende der Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück, ihren 100. Geburtstag. Der ursprünglich geplante Festakt muss Corona-bedingt online stattfinden und kann am Donnerstag ab 18 Uhr live via Youtube verfolgt werden. Zu den Festrednern zählen Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundespräsident a.D. Heinz Fischer.

Multimediakünstlerin Marika Schmiedt hat für den Geburtstag eine digitale Ausstellung gestaltet, die auf www.brainin.at zu besichtigen ist. Teil ist auch eine über fünfminütige Grußbotschaft von Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, die ihren Text persönlich vor der Kamera liest. Den Abschluss des digitalen Festes bildet ein Auszug eines von Lukas Ligeti komponierten Stückes, das 2015 in seiner Zeit als Composer in Residence im POLIN-Museum der Geschichte der polnischen Juden entstanden ist.

Lotte Brainin (Mädchenname: Sontag) wurde 1920 in Wien geboren. 1938 flüchtete sie nach Belgien und wurde Mitglied der Widerstandsgruppe Österreichische Freiheitsfront (ÖFF). Im Juni 1943 wurde sie in Brüssel verhaftet und 1944 nach Isolationshaft, schwerer Folter und Misshandlungen nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Dort wurde sie Mitglied einer Widerstandsgruppe, 1945 wurde sie nach Ravensbrück verlegt. Nach der Befreiung war sie Mitbegründerin der Österreichischen Lagergemeinschaft Auschwitz und Ravensbrück und war jahrzehntelang als Zeitzeugin in österreichischen Schulen aktiv. Sie ist mit Hugo Brainin verheiratet, der 1938 als Kind nach England flüchten konnte und ebenfalls als Zeitzeuge aktiv ist.

(S E R V I C E - Übertragung der Online-Feier am 12.11. ab 17.45 Uhr auf: http://go.apa.at/9CLbXX47)