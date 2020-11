Online-Modehändler Global Fashion Group sammelte 120 Mio. Euro ein

Über Kapitalerhöhung wurden 16,5 Millionen neue Aktien für je 7,30 Euro platziert

Der Online-Modehändler Global Fashion Group hat über eine Kapitalerhöhung 120 Mio. Euro am Finanzmarkt eingesammelt. Es seien 16,5 Millionen neue Aktien für je 7,30 Euro platziert worden, teilte das Unternehmen mit. Die Einnahmen will die Global Fashion Group etwa in die Technologie und die Lieferinfrastruktur investieren, um den eingeschlagenen Wachstumskurs zu verwirklichen.

Wegen der verstärkten Online-Nachfrage in der Coronazeit hatte das Unternehmen im dritten Quartal den Sprung in die Gewinnzone geschafft.