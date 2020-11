Online-Modehändler Global Fashion Group schaffte Ertragswende

Drittes Quartal war das stärkste seit Firmengründung

Der Online-Modehändler Global Fashion Group hat im dritten Quartal im operativen Geschäft den Sprung in die Gewinnzone geschafft. Bei einem Umsatzanstieg auf 336,5 (Vorjahr: 325,1) Mio. Euro erreichte das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 10,3 Mio. Euro nach einem Minus von 9,1 Millionen vor Jahresfrist. Das sei das stärkste Quartal seit Firmengründung vor zehn Jahren gewesen, erklärte der Vorstand.

Angesichts des positiven Starts ins vierte Quartal hatte er bereits am Vortag seine Jahresziele angehoben und erwartet nun einen Umsatz von 1,3 Mrd. Euro und ein bereinigtes Ebitda von mindestens zehn Millionen. Bei den Anlegern kamen die Nachrichten gut an: Die Aktie notierte vorbörslich 8,3 Prozent im Plus.