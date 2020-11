Online-Plattform präsentiert Einkaufsmöglichkeiten in NÖ

Regionale Alternative in der Weihnachtszeit inklusive Informationen zu Unternehmen

Die Online-Plattform "Weihnachten aus Niederösterreich" soll in den kommenden Wochen regionale Einkaufsmöglichkeiten in den Mittelpunkt stellen. Geboten werde den Konsumenten "eine heimische Alternative zu den internationalen Handelsriesen", betonten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Jochen Danninger (beide ÖVP) am Donnerstag. Gerichtet ist die Webseite auch an Unternehmer, ihnen sollen Information und Hilfen beim Thema E-Commerce bereitgestellt werden.

Entstanden ist die Plattform durch eine Kooperation des Landes mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) und ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes.

Verwiesen wurde in einer Aussendung auf eine aktuelle E-Commerce-Studie, die die KMU Forschung Austria im Auftrag des Handelsverbands, der Sparte Handel in der WKNÖ und der Plattform Versandhandel, eCommerce & Marktplätze durchgeführt hat. Bescheinigt wurde dem Online-Shopping darin - auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise - ein äußerst dynamisches Wachstum. Mehr als die Hälfte der Österreicher bestellt demnach allerdings in anderen Ländern. Laut Informationen der WKNÖ flossen von den 47 Mio. Euro, die 2019 im Bundesland im Zusammenhang mit Weihnachten ausgegeben worden waren, rund 60 Prozent ins Ausland.

(S E R V I C E - www.weihnachten-aus-noe.at)