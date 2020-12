Oö. BistroBox wird von Berliner Pizzahersteller mit Teig beliefert

Selbstbedienungsöfen auf Expansion

Das oberösterreichische Franchiseunternehmen BistroBox kooperiert mit dem Berliner Betrieb Freiberger, einem der europaweit größten Tiefkühlpizzahersteller. Freiberger beliefert künftig die 30 BistroBoxen in Österreich mit Teig. Bei den Boxen handelt es sich um Heißluft-Pizzaöfen, mit denen die Kunden ihre Pizza in zwei Minuten selbst backen können. Auch Getränke gibt es. BistroBox entstand 2009 an der Fachhochschule Wels und will laut Mitteilung vom Donnerstag expandieren.