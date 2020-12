Oö. Eisenbahntechnologiefirma Linsinger steigt bei System7 ein

30 bzw. 70 Prozent Anteil an neu gegründeter System7 Railholding GmbH

Die MATE GmbH, die Holding von Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H., steigt bei System7 ein. Das teilte die beiden im Bereich Eisenbahntechnologie tätigen und in Laakirchen im Bezirk Gmunden in Oberösterreich ansässigen Firmen in einer Presseaussendung am Dienstag mit.

Demnach beteiligt sich die MATE GmbH mit 30 Prozent an der neu gegründeten System7 Railholding GmbH. Die System7-Gruppe, die unter anderem ihre Mehrheitsbeteiligungen an den beiden Eisenbahntechnik- Unternehmen Rail Support und Rail Technology einbringt, hält die restlichen 70 Prozent. Die Bundeswettbewerbsbehörde habe am Montag grünes Licht für den Zusammenschluss gegeben. Erst im Jänner 2020 hatte sich die INVEST AG der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich mit jeweils zehn Prozent an den beiden Rail-Technik-Unternehmen der "System7"-Gruppe beteiligt.

Der Geschäftsführer der System7-Gruppe Hans-Jörg Holleis begrüßte, dass man nach dem Einstieg der INVEST AG zusätzlich zu einem Finanzinvestor nun auch einen strategischen Investor an Bord habe. Man werde vom internationalen Vertriebsnetz von Linsinger profitieren, aber auch in etlichen anderen Bereichen Synergien heben können. Die geschäftsführenden Gesellschafter der Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H. Andreas und Friedrich Weingärtner betonten, System7 sorge für den perfekten Unterbau der Gleisanlagen und ihr Unternehmen für den passenden Schienenkopf.

Die Firmen "System7 Rail Support GmbH" und "System7 Rail Technology" GmbH beschäftigen sich mit der Entwicklung, Konstruktion, Produktion und dem Vertrieb von Geräten und Maschinen für die Eisenbahn und verwandte Industrien. Die beiden Unternehmen erzielten zuletzt einen Jahresumsatz von zehn Millionen Euro. Sie beschäftigen 55 Mitarbeiter aus den Branchen Physik, Maschinenbau, Elektronik, Mechatronik, Software und Hydraulik. Die Linsinger Maschinenbau Gesellschaft m.b.H. mit Hauptsitz im benachbarten Steyrermühl beschäftigt inzwischen knapp 500 Mitarbeiter und hat eine Exportquote von 98 Prozent. Eine Umsatzzahl wurde nicht genannt.