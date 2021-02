Oö. Fensternetzwerk IFN stockt Chefetage wieder auf

Bisheriger Manner-Vorstand Alfred Schrott, kommt mit 1. Mai - Als Vorstand für Vertrieb und Marketing

Alfred Schrott, bisher im Vorstand der Josef Manner & Comp. AG tätig, wird ab Mai an die Spitze der oö. IFN-Holding (Internationales Fensternetzwerk), zu der u.a. die Marke Internorm gehört, wechseln. Er wird Vorstand für Vertrieb und Marketing, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Ausendung mit.

Damit stockt die Holding mit Sitz in Traun bei Linz nach rund einem Jahr die Chefetage wieder auf. Wegen unterschiedlicher Auffassungen im Hinblick auf die Bewältigung der Coronakrise hatte sich IFN 2020 vom Vorstandsmitglied und strategischen Geschäftsführer Heinz Scharl getrennt.