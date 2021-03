Oö. Flugzeugausrüster FACC arbeitet an E-Lufttaxi für Logistik

FACC zieht drei neue Aufträge von Airbus an Land Der oberösterreichische börsennotierte Luftfahrtzulieferer FACC hat drei neue Aufträge vom europäischen Flugzeugbauer Airbus an Land gezogen. So wird FACC unter anderem zum Zweitlieferanten der Sharklets, das sind die aufgebogenen Flügelspitzen an die Airbus-Mittelstreckenjets A320. Die Aufträge haben derzeit einen Wert von 450 Mio. US-Dollar (330,57 Euro Mio. Euro).