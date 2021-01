Oö. LK-Wahl - Erste Präsidentin geht in ihre erste Wahl

Bauernbund mit Langer-Weninger - SPÖ-Bauern mit neuem Zugpferd Schwarzlmüller - Unabhängige, Freiheitliche und Grüne Bauern setzen auf bisherige Spitzenkandidaten Keplinger, Graf, Stammler

Die erste Präsidentin der oberösterreichischen Landwirtschaftskammer, Michaela Langer-Weninger, führt den ÖVP-Bauernbund am 24. Jänner 2021, eineinhalb Jahre nach ihrer Amtsübernahme, als Spitzenkandidatin in ihre erste Wahl. Die Kammer setzt dieses Jahr auf Briefwahl, will aber auch die persönliche Stimmabgabe in den Gemeindeämtern ermöglichen - unter den pandemiebedingten Auflagen.

Vor sechs Jahren musste Langer-Weningers Vorgänger Franz Reisecker mit 65,94 Prozent ein Minus von 6,00 Prozentpunkten einstecken. Die Grünen erhielten erstmals einen Platz in dem 35 Sitze umfassenden Bauernparlament und die SPÖ-Bauern mussten den zweiten Platz an den Unabhängigen Bauernverband abgeben und auch die Freiheitlichen Bauern an sich vorbei ziehen lassen.

Der Bauernbund behielt 2015 seine Mehrheit in der Vollversammlung, musste aber drei Sitze abgeben und hält bei 24 (65,94 Prozent der Stimmen), die SPÖ-Bauern verloren ebenfalls einen Sitz und haben noch 2 (6,25 Prozent). Zweitstärkste Kraft ist der Unabhängige Bauernverband OÖ (UBV) mit 5 Sitzen (14,26 Prozent) vor der Freiheitlichen Bauernschaft (FB) mit 3 (8,48 Prozent). Die Grünen schafften mit 5,06 Prozent einen Sitz. 53,6 Prozent der 136.126 Wahlberechtigten waren 2015 zu den Urnen gegangen.

Dieser Urnengang dürfte 2021 etwas anderes aussehen, immerhin gelten bis zum Wahltag Lockdown-Bestimmungen. Deswegen rechnet man auch mit mehr Briefwahl-Stimmen. "Viel hängt von der Wahlbeteiligung ab", gab Andrea Steinmetz von der Landwirtschaftskammer Oberösterreich zu bedenken. Jeder Wahlberechtigte erhalte eine Wahlinformation zugeschickt. Die Briefwahlunterlagen seien bei der Gemeinde zu beantragen, erklärte sie. Diese könnten dann per Post oder persönlich bis zum und am Wahltag abgegeben werden. Selbstverständlich würden in den Wahllokalen die geltenden Corona-Maßnahmen strikt eingehalten werden. Die Zusammenarbeit funktioniere sehr gut. "Die Briefwahl ist bequem und sicher", betonte Steinmetz, wer Sorge habe, welche Bestimmungen am Wahltag gelten würden, dem biete sie eine empfehlenswerte Möglichkeit.

Neben dem Bauernbund mit Michaela Langer-Weninger setzen auch die SPÖ-Bauern auf ein neues Zugpferd: Sie werden von Michael Schwarzlmüller angeführt. UBV-Spitzenkandidat ist der Mühlviertler Karl Keplinger, die FB schickt Franz Graf ins Rennen und die Grünen Bauern gehen mit ihrem Vorsitzenden, dem Nationalratsabgeordneten Clemens Stammler an den Start.