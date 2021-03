Oö. LR Kaineder übernimmt Vorsitz in Kommission zur Umweltförderung

Grüner folgt schwarzem Seitinger nach

Der oberösterreichische Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) übernimmt den Vorsitz in der Kommission in Angelegenheiten der Umweltförderung (UFI). Er wurde am Donnerstag einstimmig für die Dauer der Legislaturperiode bestellt und folgt dem steirischen ÖVP-Landesrat Johann Seitinger nach. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) präsentierte den neuen Vorsitzenden in einer Pressekonferenz.

Mit der Umweltförderung werden Projekte unterstützt, die Treibhausgas- oder Luftschadstoffemissionen reduzieren, den Anteil der erneuerbaren Energien oder die Energieeffizienz erhöhen. Förderbar sind kleine private Sanierungsprojekte ebenso wie große Firmen-Vorhaben. 2020 wurden rund 6.000 Projekte positiv abgewickelt, zehn Prozent der eingereichten Anträge wurden angelehnt. Die UFI-Kommission ist beratend bei der Beurteilung von Umwelt-Förderungsansuchen tätig und arbeitet an der Weiterentwicklung der Förderungsrichtlinien mit.

Die Kommission verwalte das Budget der Umweltförderung im Inland, das 2021 bei 110 Millionen Euro liege, rechnete Gewessler vor. Der Fördertopf der Umweltförderung sei derzeit mit 140 Millionen Euro gefüllt, in den vergangenen Jahren seien nur zwischen 70 und 90 Millionen Euro zur Verfügung gestanden. Hinzu kommen noch die Mittel der "Raus aus Öl und Gas"-Sanierungsoffensive. In diesem Topf würden aktuell mit rund 650 Millionen Euro die höchsten Mittel seit jeher bereitstehen.