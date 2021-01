Oö. Politiker-Prozess - Abgeordneter wegen Vergewaltigung angeklagt

Trotz Corona großer Medien -und Publikumsandrang - Angeklagter bestreitet Vorwürfe - Prozess voraussichtlich großteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit - BILD

Unter trotz Corona-Pandemie großem Medien- und Publikumsandrang hat am Donnerstag der Prozess gegen einen oberösterreichischen Landtagsabgeordneten und Bürgermeister begonnen, der wegen mehrfacher Vergewaltigung, sexueller Belästigung und Verleumdung vor Gericht steht. Der ÖVP-Politiker bestreitet die Vorwürfe, sein Anwalt hat angekündigt, dass er sich nicht geständig verantworten wird. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Angeklagte ging schweigend an den vor dem Schwurgerichtssaal wartenden Medienvertreten vorbei, Fragen wollte er keine beantworten. Vielmehr zog er sich noch rasch mit seinem Verteidiger zu einer Besprechung in einen Seitengang des Gebäudes zurück. Im Saal selbst machten Staatsanwältin und Richter darauf aufmerksam, dass sie in der Berichterstattung nicht erkennbar sein wollen.

Die Anklagebehörde wirft dem Mann vor, in der Zeit von 2014 bis 2016 eine Mitarbeiterin zweimal sexuell belästigt und dreimal sogar vergewaltigt zu haben. Als die Frau das nach langem Schweigen schließlich öffentlich machte und in einer Gemeinderatssitzung davon berichtete, soll er versucht haben, sie mit einer zivilrechtlichen Klage zum Schweigen zu bringen und hat sogar eine Anzeige wegen Verleumdung gegen sie eingebracht.

Das daraufhin eingeleitete Ermittlungsverfahren brachte die Staatsanwaltschaft aber zu dem Schluss, dass eine Täter-Opfer-Umkehr vorliege. Sie stellte das Verfahren gegen die Mitarbeiterin ein und erhob im November Anklage gegen den Abgeordneten, wobei sie sich u.a. auf DNA-Spuren stützt, die die Frau aufbewahrt hat. Gemäß den Aussagen des Politikers habe es die Vorfälle nicht gegeben, auch keine einvernehmlichen sexuellen Handlungen. Gegenüber den Ermittlern soll der Angeklagte behauptet haben, bei der DNA-Spur müsse es sich um ein manipuliertes Beweisstück handeln.

Es ist damit zu rechnen, dass die Verhandlung weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird. Ein Urteil am ersten Prozesstag ist eher nicht zu erwarten. Die Strafdrohung für den schwersten Vorwurf der Anklage liegt bei fünf bis 15 Jahren, ein Mandatsverlust erfolgt üblicherweise ab einer Strafe von einem Jahr unbedingt.

Nachdem die Anklage gegen ihn öffentlich bekannt geworden war, hat der Politiker sein Landtagsmandat ruhend gestellt, Bürgermeister ist er aber geblieben. Laut "Salzburger Nachrichten" (Mittwoch-Ausgabe) habe er auch in einer Postwurfsendung in seiner Gemeinde die Vorwürfe bestritten und darin angekündigt, er werde nach dem Verfahren entscheiden, ob er sich weiter in der Lage sehe, das Amt als Bürgermeister auszuüben. Allerdings sind in Oberösterreich im Herbst Landtags- und Kommunalwahlen - und dass vor Ablauf der Frist für Einbringung der Kandidatenlisten ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, ist keineswegs gewiss.

Laut ÖVP bestreite der Politiker die Vorfälle massiv. Es sei aber klar, dass es im Fall einer Verurteilung "umgehend entsprechende Konsequenzen geben wird", hieß es aus der Landespartei. Der Sprecher der Bürgermeisterplattform Günter Engertsberger (SPÖ) hat indes kritisiert, dass man über Monate hinweg "wider besseren Wissens das Tuch des Schweigens" über den Fall geworfen habe.