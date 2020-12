OÖ schreibt Landespreis für zivilgesellschaftliche Innovationen aus

Drei Hauptpreise im Gesamtwert von 12.000 Euro geplant

Das Land Oberösterreich hat mit dem Verein "dieziwi - Die Zivilgesellschaft wirkt" einen Landespreis für zivilgesellschaftliche und soziale Innovationen ins Leben gerufen. "dieziwi21" wird am 7. Dezember ausgeschrieben. Vorgesehen sind insgesamt drei Hauptpreise im Gesamtwert von 12.000 Euro. Die Preisverleihung soll - wenn möglich - im Rahmen der Freiwilligenmesse am 11. Juni 2021 stattfinden.

Gesucht werden bis 31. März 2021 Projektideen, die zivilgesellschaftliches Engagement fördern oder dazu ermutigen, selbst aktiv zu werden, kündigten Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) und Nicole Sonnleitner, Leiterin des Unabhängigen Landes-Freiwilligenzentrums, in einer Pressekonferenz am Mittwoch an. Ansprechen will man oberösterreichische Initiativen, Kollektive, Vereine, Gemeinden und Privatpersonen. Die Projekte werden zudem auf Wunsch mittels Coaching und Organisationsentwicklung professionell begleitet.