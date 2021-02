Oö. Schuldirektor nach Coronademo und Maskenverweigerung abberufen

Weiter als Volksschullehrer tätig

Ein Volksschuldirektor im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich, der an einer Corona-Demo in Wien teilgenommen und in der Schule gegen die Maskenpflicht verstoßen hatte, ist abberufen worden. Er habe keine Leitungsfunktion mehr, werde aber weiter als Volksschullehrer an seiner bisherigen Schule tätig sein, bestätigte die Bildungsdirektion der APA am Freitag entsprechende Medienberichte.

Die Dienstrechtsabteilung habe den Fall geprüft und den Mann seiner Leitungsfunktion enthoben, so eine Sprecherin der Bildungsdirektion. Begründet wird das mit einer Dienstpflichtverletzung - weil er an der Schule keine Maske getragen und an einer Coronademo teilgenommen habe. Ein Schuldirektor habe aber Vorbildfunktion für andere Lehrer und Schüler.