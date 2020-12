OÖ. Versicherung: 2020 lief gut, Corona-Folgen 2021 und 2022 erwartet

Lockdown wirkte sich auf Schäden aus: Mehr Brände und häusliche Unfälle, weniger Kfz-Schäden - Wieder deutlich mehr Schäden durch Hagel und Unwetter

Die OÖ. Versicherung hat 2020 ein "grundsätzlich sehr gutes" Jahr verzeichnet, die Auswirkungen von Corona werde man aber 2021 und 2022 zu spüren bekommen - so die Bilanz des scheidenden Generaldirektors Josef Stockinger in einer Pressekonferenz am Dienstag. Zu befürchten sind demnach Ausfälle durch wirtschaftliche Schwierigkeiten bis hin zu Insolvenzen bei Kunden, aber auch ein Minus bei umsatzabhängigen Prämien. Einmal mehr zugenommen haben Schäden durch Wetterextreme.

Heuer legte man bei den Prämien um 1,5 Prozent auf 460 Mio. (2019: 453 Mio.) Euro zu. Die Combined Ratio - Schäden und Kosten in Relation zu den Prämien - sank von 88,3 auf 87 Prozent. Das voraussichtliche EGT beträgt 30,1 Mio. Euro und liegt damit über jenem des Vorjahres (26,6 Mio. Euro). Das gute Ergebnis werde die Auswirkungen für die Folgejahre etwas abfedern, hofft man.

Die Prämien in der Schaden-Unfall-Sparte nahmen um 2,8 Prozent zu, in der Kfz-Haftpflichtversicherung um 3 Prozent und die Kfz-Kasko verzeichnete ein Plus von 6,6, Prozent. Letzteres führt man darauf zurück, dass immer mehr Autos leasing- oder kreditfinanziert sind.

Bei den Lebensversicherungen war die Prämienentwicklung hingegen erneut rückläufig (minus 2,8 Prozent auf 103,1 Mio. Euro). Othmar Nagl, Finanzvorstand und Stockingers designierter Nachfolger, ortet eine Art "Schockstarre" bei vielen Kunden, v. a. bei den kapitalbildenden Lebensversicherungen. Man zögere, sich langfristig zu binden.

Der Lockdown hat sich in der Schadensentwicklung deutlich abgebildet: Rund 12 Mio. Euro (15,3 Prozent) weniger waren für Kfz-Schäden zu bezahlen, dafür um 5 Mio. Euro (28,5 Prozent) mehr für Brände. Stockinger vermutet, dass die Leute mehr zuhause getan haben und es damit "viele kleine Brände" gegeben hat. Auch die Unfälle im häuslichen Bereich nahmen zu.

Mehrkosten resultierten aber auch aus dem Klimawandel: Für Sturm- und Hagelschäden waren um 5,8 Mio. Euro oder 35 Prozent mehr als im Jahr zuvor zu ersetzen. Insgesamt wurden rund 9.500 Schadensfälle mit in Summe mehr als 16 Mio. Euro Versicherungsleistungen gemeldet. Das folgenschwerste Unwetter war "Dana" mit 7,6 Mio. Euro Schaden.

Eine Corona-Folge will man in der OÖ. Versicherung aber beibehalten: Die Umstellung auf elektronische Kommunikation - nicht nur intern, sondern auch mit den Kunden. So habe sich die Zahl der E-Mail-Anträge von bisher im Schnitt 700 pro Monat mehr als verdoppelt, rechnete Vertriebsvorständin Kathrin Kühtreiber-Leitner vor.