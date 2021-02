OÖ-Wahl - Grüne setzen auf Klimaschutz und neue Gemeindegruppen

Klimafitte Wirtschaft, Investitionen in erneuerbare Energie - Interesse an neuen Gruppen in vorerst 60 Gemeinden - "Kampfeslust" nach kritisierten Abschiebungen

Die Grünen Oberösterreich haben sich für die nächsten sechs Jahre vorgenommen, Klima- und Wirtschaftskrise in einem Aufwasch anzugehen, gab Landessprecher Stefan Kaineder einmal mehr das zentrale Thema im Hinblick auf die Landtagswahl 2021 vor. Man merke auch, dass die Klimakrise bei den Leuten angekommen sei, und sie die Klimaschutzbewegung stärker machen wollen, wie auch das Interesse an neuen grünen Gemeindegruppen in rund 60 Kommunen zeigen würde.

Zu den bestehenden 136 Gemeindegruppen kommt Interesse an einer solchen in rund 60 Gemeinden dazu, freute sich Kaineders Stellvertreterin Dagmar Engl in einer Pressekonferenz am Dienstag nach der ersten Kandidatenklausur der Partei. Listen können allerdings noch bis August eingereicht werden, es könnten also noch mehr werden. Das sei wichtig, denn viele Dinge wie ein wirksamer Bodenschutz würden in den Gemeinderäten - in 121 sind die Grünen bereits aktiv - entschieden.

Die Grünen seien in allen Bezirken vertreten, sehr stark in Städten und Umlandgemeinden, "im Innviertel noch nicht in so großer Dichte", auch im Bezirk Perg gebe es noch weiße Flecken in Richtung Osten, sagte die stellvertretende Landessprecherin. Sie bedauerte, aufgrund der Pandemie wenig persönliche Kontakte knüpfen zu können. Doch der digitale Austausch werde genutzt wie nie und das "stimmt uns positiv". In rund zwei Drittel der Gemeinden werde es auch grüne Bürgermeisterkandidaten geben.

Klimaschutz sei das zentrale Thema der ersten Arbeitsklausur am Samstag gewesen, so Engl. Industrie und Wirtschaft in Oberösterreich hätten die enormen Chancen des Klimaschutzes erkannt, lobte Kaineder, das zeige unter anderem die voestalpine, die den Weg zur weitgehend klimaneutralen Stahlproduktion beschritten hätte. Ziel der Grünen sei es, dass "die Industrie und Wirtschaft hier im Land ganz vorne mit dabei sind, all die Chancen nutzen, ihr ganzes Potenzial ausschöpfen und damit Oberösterreich als eine der ersten Regionen gestärkt aus der Krise geht – mit seinem Beitrag zum Klimaschutz, mit einem wirtschaftlichen Aufschwung und vielen neuen Arbeitsplätzen", betonte der Landesrat. Der Klimaschutz durchziehe das gesamte Hilfspaket der Regierung, das müsse auch für Oberösterreich möglich sein.

"Wenn in den nächsten zehn Jahren österreichweit für die Energiewende viereinhalb Milliarden Euro investiert werden, können rund zehn Milliarden Euro erwirtschaftet werden", zitierte er das Energieinstitut der Linzer Universität. So könnten 100.000 zusätzliche Arbeitsplätze in Österreich, 16.700 in Oberösterreich geschaffen werden.

Die viel kritisierten Abschiebungen von Schülerinnen hätten "große Kampfeslust" bei der Menschenrechtspartei entstehen lassen, sagte Kaineder. "Jetzt erst recht braucht es mehr Grüne". Sie würden für "eine menschliche Gesellschaft des Zusammenhaltes sorgen" und dafür, "dass unsere Kinder in einer intakten Umwelt und Heimat aufwachsen können".