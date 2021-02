OÖ-Wahlen - Partei "Bürgerlisten OÖ" steht für Gründer "Mitte-Links"

Und will in Landtag einziehen - Parteiprogramm war wegen unterschiedlicher Hintergründe der Mitglieder "schwierige Aufgabe" - Auch BZÖ dockte an - BILD

"Frei, konservativ, sozial", so wirbt die Partei "Bürgerlisten OÖ", die im Herbst zur Landtagswahl antreten will. Wofür genau stehen aber "Die Gelben", mit dieser Frage wurde Parteigründer Martin Gollner konfrontiert. Daher habe man sich umentschieden und doch ein Parteiprogramm erstellt - eine "schwierige Aufgabe aufgrund der unterschiedlichen Hintergründe der 30 regionalen Bürgerlisten mit 100 Gemeinderäten", hieß es bei der Programmpräsentation am Donnerstag in Linz.

Grundsätzlich stehe seine Partei "Mitte-Links", meinte Gollner. Auch wenn Bürgerlisten aus dem rechten Lager sowie das BZÖ angedockt hätten, sei nach zwei Jahren ein Programm für alle Mitglieder gefunden worden. So fordern die Gelben u.a. eine Mindestpension in Höhe der Mindestsicherung, bekennen sich zu einem Acht-Stunden-Tag und einem freien Samstag und Sonntag. "Acht Stunden arbeiten, acht Stunden Freizeit, acht Stunden Schlaf, das ist gesund", meinte der hauptberufliche Mediziner. Seine Partei stehe grundsätzlich zur Sozialpartnerschaft, wolle aber die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern. Weiters bekennen sich die Gelben zum "Friedensprojekt Europa, zur Neutralität und der Wehrpflicht". Bei der Zuwanderung brauche es eine Limitierung, um auch die Sicherheit der Bevölkerung zu garantieren. Aber, so fügte Gollner an: "Wir stehen für Migration."

Derzeit steckt die Partei mitten in den Vorbereitungen für die Herbstwahl. Vier Wahlkreise seien aufgestellt, die Listen stehen, Gollner ist die Nummer 1, am Wochenende stimmen die Mitglieder über das Programm und die Kandidaten ab. Um zur Landtagswahl antreten zu können, benötige man 400 Unterstützungsunterschriften, Gollner.