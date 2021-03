OÖ-Wahlen - Wirbel im Vorfeld der Listenerstellungen der NEOS

Ex-Bezirkhauptmann tritt für Pinke an und will ÖVP-Mitglied bleiben - Linzer NEOS schlossen Gemeinderätin aus Fraktion aus

Im Vorfeld der Listenerstellung für die oö. Landtagswahl und die Gemeinderatswahl in Linz kommt es bei den NEOS zu Wirbel. Diese Woche hatte der 2019 abberufene und wegen Untreue unter Ausnützung der Amtsstellung nicht rechtskräftig verurteilte Braunauer Bezirkshauptmann Georg Wojak seine Kandidatur für den Landtag bekannt geben. ÖVP-Mitglied will er aber bleiben. In Linz beendeten die Pinken vorzeitig die Zusammenarbeit mit Gemeinderätin Elisabeth Leitner-Rauchdobler.

Der Linzer Fraktionschef Lorenz Potocnik begründete am Donnerstag den Schritt mit "seit längeren divergierenden inhaltlichen Positionen" sowie die zuletzt in die Öffentlichkeit getragene "Klagsdrohung" wegen angeblicher Rufschädigung von Leitner-Rauchdobler gegen ihre Fraktionskollegin. Die betroffene Gemeinderätin Olga Lackner will indes im Herbst nicht mehr für Linz antreten, sondern hat sich für die Landtagsliste beworben. Für Irritation hatte in Linz gesorgt, dass Potocnik Vertreter fünf großer Bürgerlisten für eine Kandidatur gewinnen konnte. Er selber ist übrigens nach einem Parteiaustritt 2016 vor acht Wochen wieder den NEOS beigetreten. Den Fraktionsvorsitz hatte er bei den Pinken dennoch die Jahre über.

Auch wenn bei den NEOS eine pinke Parteimitgliedschaft nicht Voraussetzung für eine Kandidatur und damit einem Mandat ist, hat ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer zu Wojaks Kandidatur für den Landtag klargestellt und auf das Landesparteiorganisationsstatut verwiesen: "Die Parteimitgliedschaft erlischt durch die Kandidatur für eine andere politische Partei."

Sowohl die Linzer als auch die Landtagsliste sind am Donnerstag online gegangen. Für Linz treten 14 Personen an, für das Land 29. Die Reihung wird in einer offenen Vorwahl, die sich zu gleichen Teilen aus Online-Stimmen aller interessierten Oberösterreicher, einem Votum der gewählten Vertreter aus Land und Bund und einer Versammlung der fast 400 oberösterreichischen NEOS-Mitglieder zusammensetzt, festgelegt.