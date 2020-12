OPEC erwartet wegen Coronakrise für 2021 weniger Ölnachfrage-Anstieg

Heuer Rückgang um 9,8 Mio. auf 90 Mio. Fass/Tag erwartet, 2021 Plus von 5,9 Mio. auf 96,9 Mio. Barrel täglich - Ungewissheit wegen Covid-19 - Libyen förderte so viel wie zuletzt 2019

Wegen der Unsicherheiten durch die Coronakrise geht die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) für 2021 von einem etwas geringeren Anstieg der Ölnachfrage als zuletzt aus. Das Wachstum der weltweiten Nachfrage wurde für 2021 um 0,35 Mio. Fass pro Tag auf im Schnitt 5,90 Mio. Barrel täglich nach unten korrigiert, erklärte die Organisation am Montag. Heuer schätzt sie die Nachfrage auf durchschnittlich 89,99 Mio. Fass täglich, für 2021 auf 96,89 Mio. Fass täglich.

Heuer dürfte die Welt-Ölnachfrage um 9,77 Mio. Barrel täglich sinken, wobei der Rückgang nun etwas geringer erwartet wird als vor einem Monat. Schwächere OECD-Daten für das dritte Quartal führten zu einer Abwärtsrevision von rund 0,18 Mio. Fass täglich für die OECD-Region. Das wird jedoch großteils durch eine Aufwärtsrevision für die Nicht-OECD-Staaten um 0,16 Mio. Barrel täglich ausgeglichen, so die OPEC. Die unerwartet hohe Ölnachfrage in China, das von einer stetigen Erholung in verschiedenen Wirtschaftssektoren geprägt ist, und eine steigende Ölnachfrage in Indien unterstützen diese Aufwärtsrevision.

Bei dem für 2021 erwarteten Anstieg der globalen Ölnachfrage um 5,9 Mio. Fass täglich soll fast die Hälfte - 2,6 Mio. Barrel pro Tag - aus einem Plus im OECD-Raum kommen, dabei besonders stark von den amerikanischen OECD-Ländern (+1,6 Mio. Fass täglich). Für die Nicht-OECD-Staaten wird ein Wachstum der Ölnachfrage um 3,3 Mio. Barrel pro Tag prognostiziert, wobei sich das Wachstum auf China und Indien konzentrieren soll. "Die solide wirtschaftliche Erholung in Verbindung mit der niedrigen Ausgangsbasis von 2020 wird das Wachstum der Ölnachfrage im nächsten Jahr unterstützen", so die Öl-Organisation.

Für 2021 sieht die OPEC Ungewissheit bezüglich der Covid-19-Auswirkungen und des Arbeitsmarktes auf die Sprit-Prognose des Transportsektors im OECD-Raum im ersten Halbjahr. Die Prognosen für Petrochemie-Rohstoffe und Industriekraftstoffe würden wegen der besseren Wirtschaftsaktivität an Dynamik gewinnen, heißt es im Monatsbericht der OPEC.

Zuletzt, im November, lag die Welt-Ölversorgung laut OPEC im Schnitt bei 92,53 Mio. Fass täglich, um durchschnittlich 8,78 Mio. Barrel pro Tag weniger als ein Jahr davor. Der OPEC-Anteil an der Weltproduktion betrug 27,1 Prozent, um 0,3 Prozentpunkte mehr als im Vormonat Oktober. Laut Monatsbericht war die OPEC-Förderung im November mit im Schnitt 25,11 Mio. Barrel pro Tag etwas höher als im Oktober mit 24,40 Mio. Fass/Tag. Das führende OPEC-Förderland Saudi-Arabien kam dabei auf 8,96 Mio. Fass täglich, gefolgt vom Irak mit 3,76 Mio. Barrel/Tag und Kuwait mit 2,29 Mio. Fass täglich. Libyen, wo auch die OMV tätig ist, brachte es auf 1,11 Mio. Fass täglich (Oktober: 453.000 Fass/Tag), so viel wie zuletzt 2019.