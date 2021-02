Open Arms rettete weitere 45 Migranten im Mittelmeer

Erwartet wird, dass die italienischen Behörden Angaben zur Landung geben

Das spanische Rettungsschiff Open Arms hat am Freitag ein weiteres Schiff mit 45 Migranten an Bord im zentralen Mittelmeer gerettet. An Bord befand sich eine schwangere Frau. Erwartet wird, dass die italienischen Behörden Angaben zur Landung geben, twitterte die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms, Betreiberin des Schiffes.

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hatte am Donnerstag bei zwei Rettungseinsätzen im Mittelmeer vor der libyschen Küste 240 Personen gerettet. Noch unklar ist, in welchem Hafen das Schiff landen soll. In Libyen herrscht seit fast zehn Jahren Bürgerkrieg. Das Bürgerkriegsland hat sich zu einem der wichtigsten Transitland für Geflüchtete auf dem Weg nach Europa entwickelt.