Operation "Luxor" - Islamisches Kulturzentrum in Graz "schockiert"

Gemeinschaft verwundert über Razzia am Montag

Das Islamische Kulturzentrum Graz ist nach der Razzia, die auch bei ihnen durchgeführt worden war, an die Öffentlichkeit getreten: Man zeigte sich "verwundert und schockiert, dass es gerade unsere Moschee getroffen hat, da wir vom ersten Tag unseres Bestehens an, Transparenz und Offenheit gelebt, volle Kooperation gegenüber den Sicherheitsbehörden angeboten und uns für nichts Anderes außer das respektvolle Zusammenleben aller in Österreich lebenden Menschen eingesetzt haben."

Auf Facebook hieß es in dem Posting weiter: "In den vergangenen Jahren hat das Islamische Kulturzentrum Graz sich stets klar positioniert und sämtliche Organisationen sowie Handlungen, welche Gewalt und Terror gutheißen bzw. die Rechtsstaatlichkeit bedrohen, streng verurteilt und sich klar davon distanziert. Ebenfalls haben wir immer betont, dass es nicht widersinnig sein darf, sich als gläubiger Moslem und gleichzeitig treuer Bürger des Staates Österreich zu sehen. Genau aus diesen Gründen unterstützen und schätzen unsere Spender aus dem In- sowie dem Ausland uns und unsere Bemühungen."

Die Gemeinschaft habe trotz der Ereignisse "vollstes Vertrauen in den Rechtsstaat" und sicherten der Polizei und Staatsanwaltschaft volle Kooperation zu, damit diese Sachlage schnell und vollkommen aufgeklärt werden könne.

In der "Kleinen Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe) nahm auch einer der Vorstände der Moschee und der dazugehörigen Stiftung "Frieden", Mahdi Mekic, Stellung: Seine Wohnung sei ebenso durchsucht worden und er wurde zur Vernehmung vorgeführt. Er weise die Vorwürfe von sich, hieß es in dem Zeitungsbericht. Zudem erläuterte er die Geldflüsse: "Der Moscheebau hat bisher rund 5,5 Millionen Euro gekostet." Im Endausbau samt geplantem Bildungs- und Gemeinschaftszentrum rechne Mekic mit Kosten von knapp 13 Millionen Euro. Finanziert wurde der Bau bisher seinen Angaben zufolge durch über 2.450 Klein- und einige Großspender. Es sei kein Geld aus Katar, der Türkei oder Ägypten geflossen, das mit der Muslimbruderschaft in Verbindung stehen könnte.

750.000 Euro würden von einem Geschäftsmann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten stammen, 385.000 Euro von mehreren Leuten aus Kuwait. Es habe auch ein Spendenersuchen an die "Qatar Charity" geben, aber nach einem Treffen in Doha mit einem Vertreter der Qatar Charity sei kein Geld geflossen, beteuerte Mekic gegenüber der Zeitung.