Opposition in Georgien boykottiert neues Parlament

60 der 150 Abgeordneten erschienen nicht zur konstituierenden Sitzung

In der Südkaukasus-Republik Georgien hat die Opposition sechs Wochen nach der von Protesten begleiteten Parlamentswahl die Arbeit in der neuen Volksvertretung boykottiert. In dem 150-Sitze-Parlament in der Hauptstadt Tiflis (Tbilissi) erschienen etwa 60 Abgeordnete am Freitag nicht zur ersten Sitzung. Sie kündigten auch an, ihre Mandate niederzulegen, wie georgische Medien berichteten. Vor dem Parlament kam es zu Demonstrationen.

Die Opposition betrachtet die Abstimmung als gefälscht und fordert Neuwahlen. Internationale Wahlbeobachter hatten sie als insgesamt frei und fair bezeichnet. Schließlich kamen im Parlament nur annähernd 90 Abgeordnete der Regierungspartei Georgischer Traum zusammen. Nach Angaben der Partei soll Regierungschef Giorgi Gacharia im Amt bleiben. Die Besetzung von Ministerposten solle in den nächsten Tagen entschieden werden.

Der Georgische Traum hatte die Wahl mit 48 Prozent der Stimmen gewonnen. Auf Platz zwei mit 27,1 Prozent landete die Oppositionspartei Vereinte Nationale Bewegung des früheren Präsidenten Michail Saakaschwili. Die Opposition hatte den zweiten Teil der Parlamentswahl Mitte November boykottiert.

"Georgien befindet sich auf dem Tiefpunkt seiner Geschichte", sagte der frühere Parlamentspräsident David Ussupaschwili. Das Land sei tief gespalten. Präsidentin Salome Surabischwili rief zu Geschlossenheit auf. "Wir sind müde, uns ständig im Kreis zu drehen, und dass politische Prozesse von der Straße aus gesteuert werden." Wer Neuwahlen fordere, lehne die Demokratie insgesamt ab.