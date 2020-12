Opposition in Venezuela vor Verlust von Kontrolle des Parlaments

Oberster Gerichtshof erklärte Mandatsverlängerung für ungültig

Venezuelas Oberster Gerichtshof hat eine Mandatsverlängerung des von der Opposition kontrollierten Parlaments für ungültig erklärt. Damit könnte die Opposition um den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaido ihre letzte Bastion im Staatsapparat des südamerikanischen Landes verlieren.

Nach einer umstrittenen Parlamentswahl am 6. Dezember hatte die Nationalversammlung - in der die Opposition seit der Wahl 2015 die Mehrheit hat - vergangenes Wochenende ein Statut verabschiedet, das ihre eigene Wahlperiode und die des Parlamentspräsidenten Guaido "bis zur Abhaltung freier Präsidenten- und Parlamentswahlen 2021 (...) oder bis zu einer weiteren einjährigen Wahlperiode ab 5. Jänner 2021" verlängert. Dies verstoße gegen die Verfassung, teilte der Oberste Gerichtshof am Mittwoch mit.

Der autoritär regierende Präsident Nicolas Maduro hatte nach der Wahl den Sieg für seine Sozialisten reklamiert. Große Teile der Opposition hatten die Abstimmung boykottiert und dies mit zu erwartendem Betrug begründet. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) hatte bereits vor dem Votum erklärt, die Voraussetzungen für eine freie und faire Wahl seien nicht gegeben.

Venezuela steckt in einer tiefen Krise. Guaido hatte sich Anfang 2019 selbst zum Interimspräsidenten erklärt und war von zahlreichen Ländern - darunter die USA und auch Österreich - als legitimer Staatschef anerkannt worden. Allerdings gelang es ihm bisher nicht, sich gegen Maduro durchzusetzen. Dieser wird in dem Machtkampf vom mächtigen Militär gestützt.