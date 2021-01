Opposition in Zentralafrika fordert Annullierung der Präsidentenwahl

Herausforderer erkennen Wahlsieg von Staatschef Touadéra nicht an

Nach der Präsidentenwahl in der Zentralafrikanischen Republik haben die unterlegenen Kandidaten eine Annullierung des Wahlergebnisses gefordert. Sie beklagten "zahlreiche Unregelmäßigkeiten" bei der Abstimmung Ende Dezember. Der frühere Regierungschef Anicet Georges Dologuélé, der laut der Wahlkommission hinter Amtsinhaber Faustin Archange Touadéra auf dem zweiten Platz landete, kündigte am Dienstag eine Beschwerde vor dem Verfassungsgericht an.

Fast eine Million Bürger seien durch die Gewalt bewaffneter Gruppen an der Stimmabgabe gehindert worden, erklärte er. Der drittplatzierte Kandidat Martin Ziguele bezeichnete das Wahlergebnis als "Schande für unser Land".

Nach Angaben der Wahlkommission hatte Staatschef Touadéra im ersten Wahlgang am 27. Dezember mit 53,9 Prozent die absolute Mehrheit erreicht. Der seit 2016 amtierende Touadéra war als Favorit in die Wahl gegangen. Das Wahlergebnis muss vom Verfassungsgericht noch offiziell bestätigt werden.

Die Abstimmung hatte inmitten extremer Spannungen stattgefunden. Zwischen der Regierung von Touadéra und einflussreichen Rebellengruppen ist ein Konflikt entbrannt. Mehr als zwei Drittel des Landes werden von Milizen kontrolliert, die Touádera vorwarfen, die Wahlen manipulieren zu wollen.

Die Rebellenallianz wird nach Angaben der UNO-Mission MINUSCA von Ex-Präsident François Bozizé unterstützt und hatte zum Ziel, den Wahlprozess in dem Land mit rund 4,7 Millionen Einwohnern zu stoppen. Die Kandidatur von Bozizé - der Verstrickung in Rebellenaktivitäten bestreitet - wurde vom Verfassungsgericht zurückgewiesen.

Die Zentralafrikanische Republik verfügt über reiche Mineralienvorkommen, ist aber eines der ärmsten und instabilsten Länder der Welt.