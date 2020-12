Optikerkette Fielmann steigt mit Übernahme in spanischen Markt ein

Optica & Audiologia Universitaria verkaufte 2019 rund 400.000 Brillen bei einem Umsatz von mehr als 100 Mio. Euro

Die deutsche Brillenkette Fielmann baut das internationale Geschäft mit einem Zukauf in Spanien aus. Zum Ende des Jahres würden 80 Prozent an der drittgrößten Optikerkette des Landes, Optica & Audiologia Universitaria, übernommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Mit dem Schritt sei Fielmann dann in 15 europäischen Märkten vertreten. Einen Kaufpreis nannte das Unternehmen nicht.

Den Angaben nach vertreibt Optica & Audiologia Universitaria jährlich rund 400.000 Brillen bei einem Umsatz von mehr als 100 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2019. In der Coronapandemie habe die Kette ihre Marktanteile ausbauen können. Geplant sei, langfristig die Anzahl der verkauften Brillen mehr als zu verdoppeln und Erlöse von rund 250 Mio. Euro zu erzielen.