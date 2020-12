Orban senkt wegen Corona die Gewerbesteuer

Zu Lasten der Kommunen

Mit der Begründung, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie dämpfen zu wollen, hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban eine Halbierung der Gewerbesteuer angekündigt. "In Zeiten der Pandemie müssen wir neben den Menschenleben auch die Familien und die Unternehmen schützen", erklärte der rechtsnationale Politiker in einem Video, das er am Samstag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte. "Für uns zählen jedes Menschenleben und jeder Arbeitsplatz."

Orban ging nicht weiter darauf ein, dass die Gewerbesteuer die einzige stabile Einnahmequelle der rund 3.000 Gemeinden in Ungarn ist. Er stellte lediglich in Aussicht, dass Gemeinden mit weniger als 25.000 Einwohnern eine Kompensation für den Einnahmenausfall erhalten würden. Mit größeren Gemeinden und Städten werde die Regierung "auf individueller Basis" über Entschädigungen reden.

Seit den Kommunalwahlen im Herbst 2018 wird die Mehrheit der ungarischen Großstädte, darunter die Hauptstadt Budapest, von der Opposition regiert. Die beträchtliche Senkung der Gewerbesteuer ohne automatische Kompensation könnte sie schwer treffen. Der Budapester Oberbürgermeister Gergely Karacsony reagierte bestürzt auf Orbans Ankündigung. "Für die ohnehin schon am Rande des Abgrunds stehenden Gemeindeverwaltungen bedeutet dies faktisch die Hinrichtung", schrieb er auf seiner Facebook-Seite. "Die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Folgen dieser Regierungspolitik sind unabsehbar."