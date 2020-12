Orban sieht sich als Sieger in vermeintlichem Kampf gegen Soros

Europa solle "korruptesten Menschen der Welt" in die USA zurückschicken - Ungarischer Premier strickt weiter an seiner Verschwörungstheorie mit antisemitischem Unterton

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sieht sich im Ringen um die neue EU-Rechtsstaatlichkeitsklausel als Sieger in einem vermeintlichen Kampf mit seinem Intimfeind George Soros. Die Europäische Union habe ihre Einheit bewahrt und gesiegt, Soros habe verloren, sagte Orban am Sonntag in einer Aussendung. Es sei an der Zeit, dass die Europäer "den korruptesten Menschen der Welt" in die USA zurückschicken und er seinen "Amoklauf" in Europa beende.

Orban äußerte sich in Reaktion auf einen Kommentar des ungarischstämmigen Investors und Philanthropen, der sich enttäuscht über den Budgetkompromiss beim EU-Gipfel gezeigt hatte. Der nationalkonservative Regierungschef bekräftigte seine langjährige Erzählung, wonach Soros nach einer Kontrolle der europäischen Politik strebe.

Beim EU-Gipfel sei es darum gegangen, ob künftig die gewählten Regierungen der Mitgliedsländer Europa leiten würden oder Soros, dem es gelinge, eine neue Machtstruktur zu errichten. Die europäischen Regierungen seien in letzter Minute aufgewacht, sagte Orban.

Kritiker werfen dem ungarischen Premier vor, mit seiner beständigen Argumentation an die Adresse Soros' genau jene antisemitische Klischees zu bedienen, die einst zum Holocaust führten. Der Holocaust-Überlebende Soros, der als Investor in den USA reich wurde, engagierte sich nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes in Europa bei der Stärkung demokratischer Strukturen und gründete unter anderem die "Central European University" (CEU) in Budapest, die wegen der repressiven Politik der Orban-Regierung mittlerweile nach Wien umgezogen ist.

Der Konflikt zwischen Orban und Soros hat sich in der Folge der Flüchtlingskrise des Jahres 2015 verschärft. Der ungarische Premier wirft seinem Landsmann ohne Beleg vor, einen Plan zur Massenaufnahme von Migranten in Europa zu haben, um damit die demografische Struktur des Kontinents zu verändern.

Die nationalkonservativen Regierungen von Ungarn und Polen haben sich mit zahlreichen Übergriffen auf Justiz und Rechtsstaat innerhalb der Europäischen Union ins Abseits manövriert. Gegen beide Länder laufen Rechtsstaatsverfahren. Um europäische Rechtsstaatsprinzipien bei der Verwendung von EU-Geldern sicherzustellen, ist im Zuge der Einigung auf das 1,8 Billionen Euro schwere siebenjährige EU-Finanzpaket auch ein Rechtsstaatsmechanismus vereinbart worden. EU-Gelder sollen demnach nur fließen, wenn die Mitgliedsstaaten rechtsstaatliche Prinzipien einhalten.

Budapest und Warschau befürchten eine politische Instrumentalisierung des Mechanismus und legten deswegen ein Veto gegen das Budget ein. Sie zogen das Veto zurück, nachdem beim EU-Gipfel am Donnerstag eine - rechtlich nicht verbindliche - Erklärung zur Anwendung des Mechanismus angenommen wurde. Die EU-Kommission betont, dass es inhaltlich keine Änderungen gegeben hat und das neue Verfahren wie geplant mit Jahresbeginn starten wird.