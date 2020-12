Orban widerspricht Weber bei EU-Rechtsstaatlichkeit

"Die Wahrheit, lieber Manfred, ist genau das Gegenteil" - Ungarn sei Ziel der EU-Reform

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat EVP-Fraktionschef Manfred Weber im Streit um die EU-Rechtsstaatlichkeit im Zusammenhang mit dem EU-Budget und dem Wiederaufbaufonds widersprochen. Weber hatte versichert, der vereinbarte EU-Rechtsstaatsmechanismus werde ausdrücklich nicht gegen Ungarn und Polen eingeführt. "Die Wahrheit, lieber Manfred, ist genau das Gegenteil", hielt ihm nun Orban in einem am Freitag verbreiteten Statement entgegen.

Als "Beleg" für seine Gegenthese führte Orban verschiedene Zitate von EU-Kommissaren, Europaparlamentariern und Regierungsvertretern an, die sich alle kritisch zum Zustand der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in seinem Land geäußert hatten. "Die Situation ist klar, lieber Manfred: Ihr wollt den derzeitigen Rechtsstatus ändern, um einen Mechanismus zu schaffen, den Ihr unverzüglich gegen Ungarn und Polen anwendet." Dies könne angesichts der Aussagen aus der EU-Kommission, dem EU-Parlament und aus nationalen Regierungen nicht geleugnet werden. "Und dem sollen wir, Ungarn, auch noch zustimmen", so Orban.

Orban hatte bereits im Vorjahr neben anderen verhindert, dass der bayerische CSU-Politiker Weber als damaliger EVP-Spitzenkandidat für die Nachfolge von Jean-Claude Juncker EU-Kommissionspräsident wird. Als Nachfolgerin Junckers wurde letztlich die deutsche CDU-Politikerin Ursula von der Leyen gewählt. Polen und Ungarn haben kürzlich ein Veto gegen das 1,8 Billionen schwere EU-Finanzpaket eingelegt, da die Einigung auch eine Knüpfung der EU-Mittel an rechtsstaatliche Kriterien vorsehen würde.