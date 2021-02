Orbáns Übernahme der Justiz erfolgte in mehreren Schritten

Verfassung geändert, Befugnisse des Verfassungsgerichtshofs eingeschränkt, leitende Richter pensioniert

Die rechtsnationale ungarische Regierung von Viktor Orbán hat nach dem Wahlsieg von 2010 in mehreren Schritten die ungarische Justiz übernommen. Es wurde die Verfassung geändert, die Befugnisse des Verfassungsgerichtshofs eingeschränkt und letztlich die Gerichte durch die Senkung des Pensionsalters von vielen leitenden Richtern gesäubert, schildert die ungarische Rechtsstaatsexpertin Petra Bárd im Gespräch mit der APA.

Durch die Senkung des Pensionsalters von 70 auf 62 Jahre wurden auf einen Schlag 15 Prozent der Gerichtspräsidenten und ein Drittel der Mitglieder des Obersten Gerichtshofs (seit 2011 Kurie genannt) ihres Amtes enthoben, sagt die Juristin Bárd, die an der Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) und der Central European University (CEU) lehrt.

Sie kritisierte in diesem Zusammenhang heftig die EU-Kommission, die Ungarn zwar vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) geklagt hatte wegen der Pensionierungen, aber mit dem Argument der Altersdiskriminierung und nicht jenem der Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit: "Wenn das ein Diskriminierungsfall ist, was steht dann am Ende? Eine Kompensation. Aber wenn es ein Rechtsstaatlichkeitsfall gewesen wäre, hätten die Maßnahmen wieder rückgängig gemacht werden müssen." Nach dem Urteil hätten die Richter zwar an die Gerichte wieder zurückkehren können - aber nur in niedrigere Positionen als vorher. Außerdem habe der Staat den alten Richtern durch hohe Kompensationen den Verbleib in der Pension schmackhaft gemacht, so Bárd.

Was die Verfassung betrifft, so war die Ausarbeitung eines neuen Grundgesetzes eines der ersten Schritte, die die Regierungspartei Fidesz 2010 mit ihrer Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament (und einer Stimmenmehrheit von 53 Prozent) in Angriff nahm. Es gab in der alten Verfassung eine Bestimmung, das eine Vierfünftelmehrheit für die Schaffung einer neuen Verfassung vorschrieb. Diese wurde umgehend außer Kraft gesetzt.

Die alte Verfassung stammte zwar nominell aus dem Jahr 1949, der Zeit des Kommunismus in Ungarn, war aber in den Jahren ab 1989 komplett überarbeitet worden. "Man sagt manchmal im Scherz, dass bei der Überarbeitung nur in einen einzigen Satz nicht eingegriffen wurde: 'Die Hauptstadt Ungarns ist Budapest.' Und selbst da stand ursprünglich 'der ungarischen Volksrepublik'." Das neue Grundgesetz wurde im April 2011 verabschiedet.

Diese Verfassung bildete auch einen wichtigen Grundstein für die Einschränkung der Kompetenzen des Verfassungsgerichtshofs. "Es ist Teil des 'Playbooks', wie man eine so genannte 'illiberale Demokratie' aufbaut, dass man das Verfassungsgericht quasi 'gefangen nimmt'", so die Justizexpertin. So darf sich nun nicht mehr jeder Bürger von sich aus an das Verfassungsgericht wenden, nur in Form einer Verfassungsbeschwerde, also wenn man selbst von einem Fall betroffen ist. Außerdem wurden die Kompetenzen des Gerichts in "budgetrelevanten Fragen" beschränkt. Auch die Besetzung des Verfassungsgerichts wurde vom vorherigen Konsensmodell zwischen Regierung und Opposition hin zu einer einseitigen Entscheidung der Regierungspartei verschoben.

Und wie ist die Stimmung heute in der ungarischen Richterschaft? "Viele verlassen diesen Beruf, weil sie den politischen Druck nicht aushalten. Es gibt Leute die Versicherungsmakler geworden sind oder ein Café eröffnet haben, um nicht mehr Richter sein zu müssen." Der Vorsitzende des Landesgerichtsamtes (OBH) könne Richter entlassen, versetzen, anstellen, "sie sind seiner Lust und Laune ausgeliefert". Erste Vorsitzende (bis 2019) dieser ebenfalls unter der Orbán-Regierung geschaffenen Einrichtung war übrigens Tünde Handó, Ehefrau des im Vorjahr durch seine Teilnahme an einer Brüsseler Sexparty in Ungnade gefallenen früheren EU-Abgeordneten József Szájer, der auch einer der maßgeblichen Autoren des neuen ungarischen Grundgesetzes gewesen war.

Als Fazit verweist Bárd auf den Fall des Richters Csaba Vasvári, der im Jahr 2019 eine Anfrage an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) geschickt hatte, ob Ungarns Richter überhaupt noch unabhängig seien. Die Kurie beurteilte die Eingabe umgehend als "rechtswidrig", Vasvári erhielt sogar ein Disziplinarverfahren - "dabei wollte er nur wissen, wie er EU-Recht anwenden sollte". Besonders empörend findet Bárd dabei, dass bei einer EuGH-Anhörung zu dem Fall ausgerechnet der Vertreter der EU-Kommission dem Gericht empfohlen hatte, die Anfrage nicht anzunehmen. "Dabei sollte die EU-Kommission die europäischen Interessen vertreten!"

(Das Gespräch führte Petra Edlbacher/APA.)