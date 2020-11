ORF-Friedenslicht heuer auch als Briefmarke

Gemeinsam mit dem Vatikan

Erstmal seit ihrer Gründung im Jahr 1929 hat die Vatikanische Post eine Gemeinschaftsausgabe von Briefmarken mit der Österreichischen Post herausgebracht. "Grund für dieses freudige Ereignis ist die Friedenslichtaktion des ORF, eine über 30-jährige Tradition, bei der Kinder aus Oberösterreich das Friedenslicht aus Bethlehem nach Österreich bringen", hieß es am Montag in einer Aussendung.

"Mit dem ORF-Friedenslicht wird jedes Jahr die Botschaft der Hoffnung und der Zuversicht in die Welt hinausgetragen. Auch die Post und die vatikanische Postverwaltung haben diese schöne Botschaft aufgegriffen und bringen gemeinsam eine eigene ORF-Friedenslicht Briefmarke heraus", so der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Das Friedenslicht nach Österreich zu holen, war heuer aufgrund der weltweiten Coronapandemie nur unter großen Mühen möglich. Die Briefmarke helfe "ganz besonders, die Botschaft in die Welt zu tragen", sagte ORF-Landesdirektor Kurt Rammerstorfer.

Auf einer Briefmarke des Markenblocks ist daher Papst Franziskus mit der Friedenslichtlaterne abgebildet, darunter eine Federzeichnung des Petersdoms. Die zweite Briefmarke zeigt das Jesuskind, eingehüllt in ein rotes Tuch, in einer Darstellung, die von einem Gemälde des italienischen Barockkünstlers Guido Reni inspiriert. Die Marken sind seit 20. November in allen Filialen und Verkaufsstellen der Österreichischen Post erhältlich.