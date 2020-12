ORF-Generaldirektor Wrabetz erneut ins EBU-Executive Board gewählt

Bei Generalversammlung der European Broadcasting Union

In der Generalversammlung der European Broadcasting Union (EBU) wurde ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz zum fünften Mal zum Mitglied des Executive Board des Dachverbands der Öffentlich-Rechtlichen in Europa gewählt, dem er bereits von 2011 bis 2016 angehört hat. Die neun Board-Mitglieder werden die EBU gemeinsam mit der neuen EBU-Präsidentin Delphine Ernotte Cunci (France Televisions) und Vize-Präsident Petr Dvorak (Czech TV) die nächsten zwei Jahre führen.

"Gerade in schwierigen Zeiten mit vielfältigen Herausforderungen für die Gesellschaft wird die Rolle Öffentlich-Rechtlicher als mediale Dienstleister für Demokratie und das Projekt Europa wichtiger denn je", so Wrabetz laut Aussendung. Die EBU hat 115 aktive Mitglieder aus 56 Ländern in Europa und zusätzlich 34 assoziierte Mitglieder in Asien, Afrika, Australasien und Amerika. Sie ist damit der weltweit größte Zusammenschluss nationaler öffentlich-rechtlicher Rundfunkanbieter.