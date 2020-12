ORF-Krimi "Blind ermittelt": Zwei neue Fälle für Philipp Hochmair

Am 28. Dezember geht es um "Zerstörte Träume", bevor es am 4. Jänner heißt "Endstation Zentralfriedhof" - Jeweils um 20.15 Uhr auf ORF 1

Die Spürnase von Alexander Haller ist wieder gefragt: In zwei neuen Folgen der ORF/ARD-Krimireihe "Blind ermittelt" muss der Ex-Kommissar, der bei einem Bombenanschlag sein Augenlicht verloren hat, seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Zunächst geht es in "Zerstörte Träume" (28. Dezember) ins Fiakermilieu, das sich als ziemlich zwielichtig herausstellt, bevor die "Endstation Zentralfriedhof" (4. Jänner, jeweils 20.15 Uhr auf ORF 1) ruft.

Dementsprechend unterschiedlich sind die Herausforderungen, denen Hauptdarsteller Philipp Hochmair in den Episoden 4 und 5 der 2018 gestarteten Reihe begegnet. Fix ist nur: Sein Ermittler hat trotz Handicap immer noch ein Händchen dafür, wie er Leute zum Reden bringt und den Hebel an der richtigen Stelle ansetzt. Ihm zur Seite steht in bewährter Manier Andreas Guenther als sympathisch-hemdsärmeliger Taxifahrer Niko Falk, der für seinen Partner oft mehr als nur Auge ist.

So muss Niko in "Zerstörte Träume" (Regie: Katharina Mückstein) beispielsweise sein Gespür für Pferde unter Beweis stellen, führt der Mord an einem Banker das ungleiche Duo doch schnell in die Wiener Fiakerszene, in der offenbar nicht nur mit schönen Stadtrundfahrten gehandelt wird. Die Sache ist zudem eine persönliche Angelegenheit für Haller, wurde doch auch seine Schwester Sophie (Patricia Aulitzky) in Mitleidenschaft gezogen. In weiteren Rollen sind Jaschka Lämmert, Florence Kasumba und Michael Steinocher zu erleben.

Zurück zu jenem schicksalhaften Tag, als er nicht nur seine Sehkraft, sondern auch seine Verlobte Kara verloren hat, bringen den wortgewandten Haller dann die Ereignisse in "Endstation Zentralfriedhof" (Regie: Jano Ben Chaabane). Bei einem Mordopfer wird eine kryptische Notiz mit jenem Datum entdeckt, weshalb Haller und seine ehemalige Kollegin, Kommissarin Laura Janda (Lämmert), Aktenberge durchwühlen, um dem Rätsel auf den Grund zu gehen. Schuld und Unschuld liegen dabei oft nah beieinander, wie die Ermittler rasch feststellen.