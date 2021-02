ORF setzt bei "Starmania 21" auf viel Raum, Licht und Video

21 Kameras und 250 Quadratmeter Bühnenfläche - Set-Designer Wieder: Mischung aus DNA von "Starmania" und neuen Elementen - Wegen positivem Corona-Test neue Kandidatin in Eröffnungsshow

Wenn am Freitag die ersten 16 der 64 Kandidaten die fünfte Staffel von "Starmania" einläuten, dann tun sie das auf der größten jemals im ORF-Zentrum errichteten Bühne. 21 Kameras fangen die Gesangsdarbietungen auf insgesamt 250 Quadratmeter Bühnenfläche ein. Studio-Publikum ist coronabedingt nicht erlaubt. Um dennoch Stimmung aufkommen zu lassen, setzt der ORF auf eine aufwendige Lichtshow mit 600 Scheinwerfern und Einspielungen von Freunden und Familie der Kandidaten.

"Es ist etwas ganz Besonderes nach Jahren wieder vor einer Starmania-Bühne zu stehen", freute sich ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz bei einer Studio-Präsentation am Mittwochabend. Man wolle in nachrichtenintensiven Zeiten auch ein Zeichen für Unterhaltung im ORF setzen und jungen Künstlern eine Bühne bieten, so Wrabetz. Die Kandidaten schreiten durch ein Tor – zwei hohe und bewegliche weiße Lichtstreifen – auf die Bühne. Das sei ein bewusstes Stilelement, um die Größe des Raumes zu verdeutlichen, erklärte Florian Wieder, der für das Set-Design verantwortlich ist.

Auf der Bühne angelangt finden sich die Kandidaten auf einer 169 Quadratmeter großen Hauptfläche wieder. "Das ist relativ klein, damit die Sänger und Sängerinnen nicht verloren wirken", sagte Wieder. Abseits dieser existieren links und rechts des Tors zwei erhöhte Flächen, die "den Raum interessanter machen", so der Set-Designer. Diese könnten etwa für Gruppenshows der Kandidaten eingesetzt werden.

Vor der Bühne finden sich die drei Juroren Tim Bendzko, Ina Regen und Nina Sonnenberg alias Fiva in Drehsesseln ein, um ihr Urteil zu fällen. Noch etwas weiter entfernt und in einem Halbrund um die Bühne angeordnet stehen Sitzmöglichkeiten für all jene Kandidaten bereit, die gerade nicht performen. Das sei die beste Alternative zu einem Live-Publikum gewesen und lasse das Studio voller aussehen, meinte Wieder.

Insgesamt wollte man die "DNA von 'Starmania' visuell weiterführen", aber auch Platz für neue Elemente bieten, erklärte der Set-Designer. Daraus entstand eine Mischung, die sehr viel Video- und Lichtelemente beinhaltet. LED-Flächen nehmen 210 Quadratmeter ein. Am Lichtrost hängen 32 Tonnen Equipment. Zugute kam dem ORF, dass sich die Technologie seit den ersten vier Staffeln von "Starmania" weiterentwickelte und auch günstiger wurde. Deshalb habe man laut Wieder auch mehr umsetzen können. Über die Kosten der Show schwieg ORF-Unterhaltungschef Alexander Hofer dennoch. "Wir gehen sorgsam mit unseren Mitteln um", sagte er.

Um "Starmania 21" trotz Corona-Pandemie durchführen zu können, baut der ORF auf ein strenges Sicherheitskonzept, das unter anderem tägliche Tests vor dem Betreten der Produktionsstätten und die Reduktion von physischen Kontakten auf ein Mindestmaß vorsieht. Maria Aschenwald, eine der für die Eröffnungsshow vorgesehenen Kandidatinnen, wurde vor wenigen Tagen positiv getestet. Sie begab sich in häusliche Quarantäne und wird von der 24-Jährigen Wienerin Magdalena Huber ersetzt. "Die Produktion war zu keiner Zeit in Gefahr", sagte Hofer.

Die Wienerin geht in der Auftaktshow mit "Fever" von Peggy Lee an den Start. Zuseher bekommen zudem Lieder von Bilderbuch ("Maschin"), Avicii ("Addicted To You") und Adele ("Rolling in the Deep") zu hören. Aber auch mit "Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk" von Rainhard Fendrich, "Wie schön du bist" von Sarah Connor und "Grenade" von Bruno Mars singen die 16 Kandidaten um die Gunst der Jury. Uwe Painer traut sich an das Lied "Keine Maschine" von Juror Tim Bendzko heran.