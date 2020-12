Organisation: Mehr Frauen in Polen wollen Informationen zu Abtreibung

Seit umstrittener Gerichtsentscheidung zur Verschärfung des Abtreibungsrechts

Nach der umstrittenen Gerichtsentscheidung zur Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen ist nach Angaben einer Hilfsorganisation die Zahl der Anfragen zu Schwangerschaftsabbrüchen deutlich gestiegen. Wie die Organisation "Abtreibung ohne Grenzen" am Donnerstag in Warschau mitteilte, hätten seit ihrer Gründung im Dezember 2019 insgesamt mehr als 5.200 Frauen telefonische Beratung gesucht. Fast die Hälfte davon seien seit der Gerichtsentscheidung am 22. Oktober eingegangen.

Das Verfassungsgericht des EU-Landes hatte entschieden, dass Frauen auch dann keine Abtreibung vornehmen dürfen, wenn das ungeborene Kind schwere Fehlbildungen aufweist. Seitdem gibt es Proteste. Die Entscheidung bedeutet eine Verschärfung des polnischen Abtreibungsrechts, das ohnehin zu den strengsten in Europa gehört.

Derzeit ist ein Abbruch in Polen legal, wenn die Schwangerschaft das Leben oder die Gesundheit der Mutter gefährdet, Ergebnis einer Vergewaltigung ist oder wenn das Ungeborene schwere Fehlbildungen hat. Letzteres ist bisher der häufigste Grund für eine Abtreibung, wie die Statistik des Gesundheitsministeriums zeigt. So wurden von den 1.110 Abtreibungen, die 2019 in polnischen Kliniken vorgenommen wurden, 1.074 mit Fehlbildungen des ungeborenen Kindes begründet. Künftig soll dies nicht mehr möglich sein.

"Abtreibung ohne Grenzen" wurde vor einem Jahr gegründet, um Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in Polen oder im Ausland zu helfen. "Wir informieren über die vollkommen legalen Möglichkeiten, für eine Abtreibung ins Ausland zu reisen", sagte Karolina Wieckiewicz von der Organisation.