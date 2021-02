Originale von umstrittenem Pernkopf-Atlas wieder an Med-Uni Wien

Laufen gegen den Krebs am Wiener Uni-campus Laufen gegen den Krebs heißt es auch heuer wieder am Wiener Universitätscampus: Beim vierten "Krebsforschungslauf" am 10.10. werden die Rennrunden aller Teilnehmer von Veranstaltungspartnern in Spenden für die "Initiative Krebsforschung" umgewandelt. Pro Runde werden von Sponsoren fünf Euro gespendet.