Orthodoxe Kirche in Abchasien will zu Russland oder Eigenständigkeit

Konflikt in Georgien um abtrünnige Region macht auch vor der Religion nicht halt

Seit Jahrzehnten ist die georgische Region Abchasien abtrünnig. Mit einem "Kirchenstreik" haben Vertreter der orthodoxen Kirche dort im Februar erfolglos versucht, ihre Angliederung an die Russisch-orthodoxe Kirche oder die Selbstständigkeit zu erzwingen. Der provisorische "Kirchenverwalter", Erzpriester Wissarion Aplia, hatte im Fernsehen erklärt, alle Gottesdienste würden eingestellt, bis es eine Entscheidung in seinem Sinne gebe. Nun erklärte er den Streik für beendet.

Die orthodoxe Kirche in der international nur von Russland und wenigen anderen kleinen Staaten nicht anerkannten Republik Abchasien hatte sich 2009 einseitig von der Georgisch-orthodoxen Kirche abgespalten, ist aber von keiner anderen orthodoxen Kirche anerkannt. Und daran dürfte sich auch so schnell nichts ändern. Denn das russisch-orthodoxe Moskauer Patriarchat nahm offiziell gar nicht zum abchasischen Begehren Stellung und aus der georgischen Hauptstadt Tiflis (Tbilisi) erhielt der streitbare Kirchenmann Aplia laut Kathpress Post, in der er darauf hingewiesen wurde, dass seine Kirche und er selbst zum Georgischen Patriarchat gehörten.

Die kurze kaukasische Posse hat jedoch einen ernsten und höchst komplexen kirchlichen wie vor allem auch politischen Hintergrund. Befürworter der Eigenständigkeit einer abchasischen Kirche berufen sich auf das Königreich Abchasien, wo die Kirche ab dem 8. Jahrhundert tatsächlich eine Eigenständigkeit entwickelte. Vorausgegangen war die von Byzanz ausgehende Christianisierung Westgeorgiens vom 4. bis zum 6. Jahrhundert. Im 15. Jahrhundert gab es in Abchasien schließlich die volle kirchliche Eigenständigkeit, und ab dem 16. Jahrhundert übernahm der Katholikos von Abchasien (zusätzlich) den Titel eines Patriarchen. Bedeutendster Patriarch war Eudaimon I. Chkhetidze (1543-78), der eine gemeinsame Synode der abchasischen und georgischen Kirche zur Reform der Liturgie abhielt.

Nach der völligen Eingliederung Georgiens in das Russische Zarenreich 1814 erlosch das eigenständige Patriarchat in Abchasien. Von 1817 bis 1943 gehörten die Abchasen zur russischen Kirche. Von Diktator Josef Stalin wurden sie aber wieder in die Kirche Georgiens eingegliedert.

Im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion brachen gewalttätige Konflikte zwischen Abchasen und Georgiern aus, die 1992/93 in einem offenen grausamen Krieg mit tausenden Toten und Hunderttausenden Flüchtlingen gipfelten. Abchasien verfügt seit 1993 über eigenständige, von Georgien unabhängige staatliche Strukturen und betrachtet sich unter der Bezeichnung "Republik Abchasien" als selbstständiger Staat. Georgien übt keine Souveränität mehr über das Gebiet aus.

Die selbst ernannte Abchasische-orthodoxe Kirche ist in sich nochmals gespalten. Die Mehrheit folgt dem pro-russischen Kurs von Erzpriester Wissarion, es gib jedoch einen zweiten Teil der Gläubigen und des Klerus, die die Unterstützung des Ökumenischen Patriarchats Konstantinopel für die Bildung einer abchasischen Nationalkirche suchen. In dieser Kirche sollte dann nicht Russisch oder gar Georgisch, sondern Abchasisch Gottesdienstsprache sein. Die Minderheit gründete im Jahr 2011 die "Heilige Abchasische Diözese" unter dem suspendierten Kleriker der russischen Kirche Dorotheos (Dbar).