Osteuropas Börsen ohne klare Richtung

Wichtigste Indizes schließen kaum verändert - Nur Moskau deutlicher im Plus

Die Leitbörsen in Mittel- und Osteuropa haben sich am Freitag kaum bewegt. Lediglich in Moskau ging es etwas stärker nach oben.

An der Prager Börse schloss der Leitindex PX knapp behauptet mit einem Minus von 0,17 Prozent bei 2.060,98 Punkten. Unter Druck kamen vor allem Aktien des Stromerzeugers CEZ und verloren 1,52 Prozent.

Kaum Bewegung gab es auch in Budapest. Der ungarische BUX-Index beendete den Tag mit einem knappen Plus von 0,05 Prozent bei 44.069,31 Punkten. Auch die BUX-Schwergewichte zeigten sich kaum verändert. Verhältnismäßig gut gesucht waren OTP Bank mit einem Plus von 0,67 Prozent.

In Warschau schloss der polnische Leitindex WIG-20 mit einem moderaten Aufschlag von 0,23 Prozent bei 1.985,31 Punkten. Der breiter gefasste WIG befestigte sich minimal um 0,05 Prozent auf 58.712,53 Punkte. Bei höherem Volumen gesucht waren in Warschau Aktien des Bergbaukonzerns KGHM und legten 5,87 Prozent zu.

Deutlicher nach oben ging es in Moskau. Der russische RTS-Index stieg um 1,77 Prozent auf 1.472,33 Punkte.