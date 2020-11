Osteuropas Börsen schließen deutlich fester

Besonders starke Kursgewinne in Budapest - Auch Moskau, Prag und Warschau klar im Plus

Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch deutlich fester geschlossen. Damit überflügelten sie die westeuropäischen Börsen, die zwar mehrheitlich ebenfalls zulegten, dabei aber deutlich moderatere Gewinne verzeichneten. Unterstützend wirkten neuerlich positive Nachrichten zum Covid-19-Impfstoff der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer.

Die stärksten Kursgewinne verzeichnete die Budapester Börse. Der ungarische Leitindex BUX zog um 2,38 Prozent auf 38.361,82 Punkte an. Gestützt wurde er vor allem von den satten Kursgewinnen der beiden Schwergewichte OTP (plus 2,83 Prozent) und Gedeon Richter (plus 2,69 Prozent). Auch die MOL-Titel zeigten sich mit einem Plus von 1,93 Prozent deutlich fester.

Deutlich aufwärts ging es auch in Moskau. Der russische Leitindex RTS stieg um 1,45 Prozent auf 1.276,75 Einheiten.

Die Prager Börse meldete sich ebenfalls mit klaren Kursgewinnen aus der gestrigen Feiertagspause zurück. Der tschechische Leitindex PX stieg um 1,13 Prozent auf 945,27 Punkte.

Gesucht waren vor allem die Bankaktien. Die Moneta-Titel gingen mit einem Plus von 2,70 Prozent an der PX-Spitze aus dem Handel. Direkt dahinter folgten die Papiere der Erste Group mit einem Kurszuwachs von 2,29 Prozent. Die Anteilsscheine der Komercni Banka stiegen um 1,39 Prozent und damit ebenfalls etwas stärker als der Gesamtmarkt.

Unter den weiteren Index-Schwergewichten legten die Aktien des Softwarekonzerns Avast mit einem Plus von 1,59 Prozent ebenfalls klar zu, während die Titel des Stromkonzerns CEZ von der guten Börsenstimmung nicht profitierten und um 0,42 Prozent nachgaben.

In Warschau stieg der polnische Leitindex WIG-20 um 0,94 Prozent auf 1.810,43 Punkte. Der breiter gefasste WIG gewann 0,87 Prozent auf 52.232,17 Zähler.

Zu den größten Gewinnern im polnischen Leitindex gehörten Ölwerte wie PKN Orlen (plus 4,05 Prozent) und PGNiG (plus 2,95 Prozent). Sehr fest tendierten außerdem die Titel des Agrarkonzerns Kernel, die um knapp fünf Prozent stiegen.

Dagegen kamen die Papiere des Bergbauunternehmens JSW von ihren Vortagesgewinnen zurück und gingen um 5,41 Prozent tiefer aus dem Handel. Am Vortag waren sie noch um rund 14,5 Prozent nach oben geschossen. Ausgelöst hatten die Kursrally Medienberichte, wonach das Unternehmen eine Milliarde Zloty aus dem Rettungsschirm des staatlichen polnischen Entwicklungsfonds erhalten werde.