Osteuropas Börsen schließen einheitlich fester

Erfreulicher Wochenauftakt - Positive Stimmung an den europäischen Leitbörsen unterstützt - Starke Zuwächse in Warschau und Moskau

Die Leitbörsen in Mittel- und Osteuropa habe am Montag einheitlich höhere Kurse aufgewiesen. Marktbeobachter verwiesen auf eine positive Stimmung an den wichtigsten europäischen Aktienmärkte, welche auch an den Osteuropabörsen zu einem erfreulichen Wochenauftakt geführt hat.

Die Börse in Prag zeigte sich klar im Plus. Der PX verbesserte sich um 1,05 Prozent auf 1.071,51 Einheiten. Die Aktionäre der österreichischen Erste Group konnten ein Plus in Höhe von 1,2 Prozent verbuchen. Auch die Branchenkollegen Komernci Banka (plus 1,2 Prozent) und Moneta Money Bank (plus 1,6 Prozent) wiesen positive Vorzeichen auf.

Der ungarische BUX gewann nach einer schwachen Vorwoche um 1,0 Prozent auf 43.823,57 Punkte. In der Vorwoche hatte er noch ein Minus von 1,5 Prozent hinnehmen müssen. Das deutlichste Plus wies zum Wochenauftakt die Aktie des Pharmaunternehmens Gedeon Richter mit einem Zuwachs von 1,7 Prozent auf. OTP Bank und MOL gewannen um 0,8 bzw. 1,0 Prozent. MTelekom verbilligten sich hingegen zum 0,7 Prozent.

In Warschau steigerte sich der polnische Leitindex WIG-20 um 1,95 Prozent auf 1.974,82 Punkte. Der marktbreite WIG legte um 1,73 Prozent zu auf 58.422,63 Zähler. Wie zum Wochenausklang war Allegro die meistgehandelte Aktie. Die Papiere des Internatauktionshauses gaben entgegen der positiven Gesamtmarktstimmung um moderate 0,1 Prozent nach. Der am zweit öftesten gehandelter Wert war KGHM. Die Titel des Kupferunternehmens steigerten sich um 2,9 Prozent. Bei der PKO Bank gab es ein Plus von deutlichen 4,7 Prozent zu sehen.

An der Moskauer Börse schloss der RTS-Index mit einem deutlichen Anstieg von 2,35 Prozent bei 1.496,4 Punkten.