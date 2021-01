Osteuropas Börsen schließen einheitlich tiefer

Negative internationale Anlegerstimmung belastet zum Wochenausklang

Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag einheitlich im Minus geschlossen. Marktbeobachter verwiesen auf eine negative internationale Anlegerstimmung aufgrund der weiter steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus in vielen Ländern und damit verbundenen "Lockdown"-Maßnahmen.

An der Börse in Warschau ging es klar abwärts. Der polnische Leitindex WIG-20 fiel um deutliche 2,27 Prozent auf 1.985,68 Punkte. Der den gesamten Markt umfassende WIG gab 1,82 Prozent auf 57.872,92 Zähler ab. Die vier umsatzstärksten Aktien zeigten sich zum Wochenschluss einheitlich merklich im Minus. Die Papiere von CD Projekt büßten 3,3 Prozent an Wert ein und KGHM gaben 3,4 Prozent nach. Die Titel von PKO Bank und Allegro verbilligten sich jeweils um 2,2 Prozent.

An der Prager Börse schloss der tschechische Leitindex PX mit vergleichsweise leichten Abschlägen von 0,19 Prozent auf 1.073,53 Zähler. Eine Kursschwäche gab es im Finanzbereich bei Komercni Banka und Moneta Money Bank zu beobachten mit Abschlägen von 1,3 bzw. 1,4 Prozent. Erste Group gingen hingegen mit plus 0,1 Prozent wenig verändert aus dem Tag. Die Papiere des Energieunternehmens CEZ schwächten sich um 0,4 Prozent ab.

Die Budapester Börse ging mit einem klar negativen Vorzeichen ins Wochenende. Der ungarische Leitindex BUX fiel um 1,50 Prozent auf 44.204,45 Einheiten. Auf Wochensicht büßte er damit 0,43 Prozent ein. Unter den schwer gewichteten Titel zeigten am Freitag die Aktien des Öl- und Gasunternehmens MOL mit minus 2,5 Prozent die auffälligste Kursveränderung. Die Aktionäre der OTP Bank mussten ein Minus von 1,1 Prozent verbuchen.

Die Moskauer Börse schloss auch mit Verlusten. Der russische RTS-Index reduzierte sich um 1,75 Prozent auf 1.474,28 Punkte.