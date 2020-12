Osteuropas Börsen schließen erneut im Plus

Post-Brexit-Deal zeichnet sich ab - Klare Zugewinne in Warschau - KGHM und JSW legen zu, CCC geben nach

Die Börsen in Mittel- und Osteuropa sind Mittwoch vor Weihnachten erneut höher aus dem Handel gegangen. Dass sich in den Vereinigten Staaten der bald aus dem Amt scheidende US-Präsident Donald Trump mit einer Veto-Drohung gegen das vom Kongress beschlossene Corona-Konjunkturpaket stellte, brachte zunächst keine Trendwende. Auch überraschend schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA belasteten nicht.

In den Fokus dürften vermehrt die Verhandlungen über ein Post-Brexit-Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU gerückt sein. So zeichnete sich nach zuletzt veröffentlichten Medienberichten eine Einigung ab. Die EU-Kommission hat Insidern zufolge Vertreter der Mitgliedsstaaten dazu aufgefordert, sich für den Fall eines Übereinkommens auf ein Treffen am Donnerstag vorzubereiten.

Mit Blick auf die Börse in Prag legte der tschechische Leitindex PX um 0,69 Prozent auf 1.008,78 Punkte zu. Die größten Zugewinne verzeichneten die Titel von CEZ und Kofola die um 1,83 bzw. 0,85 Prozent zulegten. Ebenfalls gefragt waren Erste Group, die um 0,80 Prozent stiegen.

Nach oben ging es zudem auch in Ungarn. An der Budapester Börse stieg der BUX bei einem allerdings erneut geringen Volumen um 0,36 Prozent auf 41.197,14 Zähler. Die höchsten Kursgewinne verbuchten die Wertpapiere der MOL, die um 1,90 Prozent stiegen. Richter verbilligten sich dagegen um 0,95 Prozent.

In Warschau erhöhte sich der polnische Leitindex WIG-20 indes um 1,42 Prozent auf 1.955,84 Punkte. Der breiter gefasste WIG gewann 1,33 Prozent auf 55.843,46 Punkte.

Klare Kursaufschläge verzeichneten unter den Einzelwerten die Bergbautitel von KGHM (plus 2,29 Prozent) und JSW (plus 2,50 Prozent), wobei bei KGHM wohl positive Produktionszahlen ins Gewicht gefallen waren. Ebenfalls mit klaren Aufschlägen gingen die Anteile des Amazon-Rivalen Allegro aus dem Handel. Sie stiegen um mehr als drei Prozent.

Höher (plus 0,49 Prozent) schlossen auch die Wertpapiere der Videospieleschmiede CD Projekt, nachdem diese Verkaufszahlen zu ihrem Blockbuster-Titel Cyberpunk 2077 vorgelegt hatte. Mit rund 13 Mio. verkauften Einheiten seit der Veröffentlichung des stark in Kritik geratenen Videospiels enttäuschte der Absatz allerdings die Erwartungen.

Nach ihren deutlichen Vortagesgewinnen von mehr als sechs Prozent gaben die Wertpapiere der Einzelhandelskette CCC nach. Sie verloren 2,48 Prozent.

Erneute Aufschläge verzeichnete die Moskauer Börse. Der russische RTS-Index erhöhte sich um 1,13 Prozent auf 1.366,76 Punkte.