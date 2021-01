Osteuropas Börsen schließen im Minus

Warschau mit größten Abgaben: WIG-20 verliert mehr als zwei Prozent

Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag tiefer geschlossen. Dabei wurden deutliche Verluste wurden in Polen verzeichnet, wo der Leitindex WIG-20 um 2,16 Prozent auf 1.980,12 Zähler nachgab. Der breiter gefasste WIG verlor dabei 1,41 Prozent auf 58.042,59 Punkte.

Bei den schwer gewichteten Titeln war eine negative Tendenz auszumachen. So sanken die Wertpapiere des Videospieleherstellers CD Projekt um 2,09 Prozent. Die Aktien der PKO-Bank sackten um 1,85 Prozent ab. PKN Orlen gaben um 1,69 Prozent nach und die Anteile am Versicherer PZU büßten satte 3,12 Prozent ein.

An der Prager Börse schloss der tschechische Leitindex PX indes um 0,18 Prozent tiefer bei 1.072,99 Zählern. Im Mittelpunkt stand eine Studie der Raiffeisen Research, die ihr Kursziel für die Wertpapiere des Energieversorgers CEZ von 550 auf 680 tschechische Kronen gesteigert hatte. Das "Buy"-Votum wurde bestätigt. Unter anderem erwähnten die Analysten höhere Energiepreise als Grund für die Kurszielaufstockung. Die Titel gingen dennoch mit minus 0,19 Prozent bei 539 Kronen aus dem Handel.

Die Budapester Börse verzeichnete ebenfalls Kursverluste. Der ungarische Leitindex BUX verlor 0,33 Prozent auf 44.610,00 Einheiten. Bei den schwer gewichteten Titeln war keine einheitliche Richtung auszumachen, wobei die größten Kursabgaben bei MOL (minus 2,18 Prozent) und die größten Aufschläge bei Gedeon Richter (plus 1,26 Prozent) verzeichnet wurden.

Die Moskauer Börse ging ebenfalls im Minus aus dem Handel. Der russische RTS-Index verlor 0,29 Prozent auf 1.470,63 Punkte.

Im Späthandel stand die Anhörung der aller Voraussicht nach zukünftigen US-Finanzministerin Janet Yellen am Programm. Sie sprach sich in bereits im Voraus mitgeteilten Aussagen für weitere Konjunkturhilfen aus. Es sei das Klügste, "groß zu handeln", hieß es da. Wenn es um den US-Dollar gehe, solle der Markt seinen Wert bestimmen.