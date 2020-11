Osteuropas Börsen schließen im Plus

Budapest mit deutlich fester - Moderate Gewinne in Prag und Moskau - Kein Handel in Warschau

Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch einheitlich im Plus geschlossen. Während jedoch die Budapester Börse sehr deutlich zulegte, fielen die Kursgewinne in Prag und Moskau moderater aus. In Warschau wurde nicht gehandelt.

Die westeuropäischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte ebenfalls freundlich. Weiterhin stützte die Hoffnung auf einen bald verfügbaren Covid-19-Impfstoff, nachdem die Pharmaunternehmen BioNTech und Pfizer am Montag positive Studienergebnisse veröffentlicht hatten.

Die deutlichsten Kursgewinne in Ost- und Mitteleuropa verzeichnete der ungarische Aktienmarkt. Der Leitindex BUX zog an der Budapester Börse um 1,82 Prozent auf 38.045,80 Punkte an. Stark nachgefragt wurden unter den größeren Indexwerte vor allem die konjunktursensiblen Titel OTP Bank (plus 2,99 Prozent) und MOL (plus 2,60 Prozent), aber auch für die Papiere der MTelekom ging es mit einem Kurszuwachs von 2,10 Prozent deutlich nach oben. Die eher defensive Pharmaaktie Gedeon Richter ging dagegen mit einem Minus von 1,03 Prozent aus dem Handel.

Wenig Einfluss auf das Marktgeschehen hatten unterdessen die veröffentlichten Verbraucherpreisdaten. Sie zeigten für Oktober einen Rückgang der ungarischen Inflationsrate von 3,4 auf 3,0 Prozent. Analysten hatten dies so erwartet.

Die Prager Börse schloss mit etwas moderateren Kursgewinnen. Der tschechische PX ging um 0,34 Prozent höher bei 907,45 Einheiten aus dem Handel. Gestützt wurde er vor allem von den Bankaktien Moneta (plus 2,05 Prozent), Komercni Banka (plus 1,45 Prozent) und Erste Group (plus 0,96 Prozent).

Dagegen zeigten sich die Titel des Softwarekonzerns Avast klar schwächer und verloren 1,60 Prozent. Knapp behauptet tendierte die Versorgeraktie CEZ, die den Handelstag mit einem knappen Minus von 0,21 Prozent beendete.

Die Moskauer Börse schloss gut behauptet. Der russische Leitindex RTS legte geringfügige 0,08 Prozent auf 1.233,81 Einheiten zu.

In Warschau fand feiertagsbedingt kein Handel statt. Der polnische Leitindex WIG-20 ist zuletzt am Dienstag um 0,77 Prozent höher bei 1.779,34 Zählern aus dem Handel gegangen, der breiter gefasste WIG um 0,89 Prozent bei 51.280,02 Punkten. Der nächste reguläre Handelstag ist der morgige Donnerstag.