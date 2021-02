Osteuropas Börsen schließen mehrheitlich höher

Allerdings Verluste in Warschau - Starke Eröffnung beflügelte am Nachmittag

Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag überwiegend höher geschlossen. Rückenwind kam am Nachmittag von den US-Börsen, die mit starken Gewinnen in den Handel gestartet waren. An der Warschauer Börse wurden dagegen Kursverluste verbucht.

Der polnische Leitindex WIG-20 gab um 0,70 Prozent auf 1.954,02 Punkte nach. Der breiter gefasste WIG büßte geringere 0,36 Prozent auf 57,256,73 Einheiten ein.

Unter den Einzelwerten gab es nach einer Verschnaufpause am Montag eine erneut starke Kursbewegung bei den Wertpapieren von CD Projekt zu sehen: Sie gingen um mehr als sieben Prozent tiefer aus dem Handel. Die Anteile am Mode-Einzelhändler CCC stiegen dagegen nach vorläufigen Zahlen um ein Prozent.

Bei den Wertpapieren von PKN Orlen wurde überdies ein Kursplus von 3,25 Prozent verbucht. Der Energiekonzern hatte zuvor seinen Margen aus der Raffinerie- und Petrochemie-Sparte für Jänner veröffentlicht.

Die Aktien der Bank Millennium gingen nach Zahlen indes um 1,93 Prozent tiefer bei 3,86 polnischen Zloty aus dem Handel. Die Analysten der Raiffeisen Research hatten hier die Aktien auf "Reduce" hinabgestuft bei einem Kursziel von 3,60 Zloty.

Rasant hinab ging es auch beim Bergbauwert KGHM. Dort sackten die Titel um mehr als sechs Prozent ab, nachdem bei den Aktien zu Wochenbeginn wegen steigender Ölpreise klare Kursaufschläge verbucht worden waren.

Der tschechische Leitindex PX in Prag stieg erneut und zwar um 1,91 Prozent auf 1.047,66 Punkte. Stützend könnte hier gewirkt haben, dass die tschechische Wirtschaft im letzten Vierteljahr 2020 im Quartalsvergleich leicht angezogen hatte.

Unter den Einzelwerten legten die Anteilsscheine von Avast die größten Kursgewinne hin. Sie stiegen um mehr als vier Prozent. Dahinter verteuerten sich Komercni Banka und Stock um jeweils 2,88 Prozent. Die Prager Notierungen der Erste Group stiegen um 2,54 Prozent. Am anderen Ende der Kurstafel gaben CZG um 1,11 Prozent nach und CEZ verloren 0,38 Prozent.

An der Budapester Börse schloss der ungarische Leitindex BUX mit einem Aufschlag von 0,91 Prozent bei 44.101,05 Punkten. Starke Kursgewinne verbuchten unter den schwer gewichteten Titel die Aktien der MOL, die sich unter anderem aufgrund steigender Ölpreise um 1,35 Prozent erhöhten. OTP Bank stiegen um 1,31 Prozent.

Die Moskauer Börse legte deutlich zu. Der RTS-Index steigerte sich am Dienstag um satte 2,57 Prozent auf 1.398,99 Einheiten.