Osteuropas Börsen schließen mehrheitlich im Plus

Warschauer Leitindex WIG-20 knapp behauptet - Teils sehr deutliche Kursgewinne an übrigen Handelsplätzen

Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag mehrheitlich klar im Plus geschlossen. Europaweit legten die Börsen zu, wenngleich viele Handelsplätze ihre höheren Verlaufsgewinne im Späthandel teilweise abgaben, nachdem in den USA der Dow Jones ins Minus gedreht war.

Positiv aufgenommen wurden jedoch Neuigkeiten zu Covid-19-Impfungen. Die EU-Kommission hat nun einen Vertrag über weitere bis zu 300 Millionen Dosen des Impfstoffs der deutschen Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer abgeschlossen. Zudem wirkt der Impfstoff laut einer ersten Analyse auch gegen zwei neue Varianten des Coronavirus, die zuerst in Großbritannien und Südafrika nachgewiesen wurden.

An der Prager Börse zog der tschechische Leitindex PX um 2,32 Prozent auf 1.075,43 Punkte an. Wie an den beiden Vortagen gehörten die Bankaktien dabei zu den größten Kursgewinnern. Die Titel der Komercni Banka stiegen an der Indexspitze um satte 4,85 Prozent. Moneta (plus 1,56 Prozent) und Erste Group (plus 1,55 Prozent) notierten ebenfalls im Spitzenfeld. Mit den Titeln des Softwareunternehmens Avast (plus 2,97 Prozent) und den Aktien des Stromkonzerns CEZ (plus 2,28 Prozent) verzeichneten zwei weitere PX-Schwergewichte deutliche Kurszuwächse. Kursverlierer gab es im tschechischen Leitindex mit PFNonwovens (minus 0,51 Prozent) nur einen. Ein weiterer Titel - Kofola - tendierte unverändert.

Die Moskauer Börse meldete sich ebenfalls mit deutlichen Kursgewinnen aus der Feiertagspause zurück. Der russische RTS-Index stieg um 2,07 Prozent auf 1.466,50 Punkte. Am Vortag war in Moskau feiertagsbedingt nicht gehandelt worden.

In Budapest legte der ungarische Leitindex BUX 1,12 Prozent auf 44.393,21 Einheiten zu. Gestützt wurde er vor allem der starken MTelekom-Aktie, die um 4,54 Prozent anzog. Auch die weiteren Schwergewichte zeigten sich fester. So stiegen die OTP-Titel um 1,16 Prozent, die MOL-Aktien gewannen 0,82 Prozent und für die Gedeon-Richter-Anteilsscheine endete der Handelstag mit einem Plus von 0,67 Prozent.

Die Warschauer Börse tendierte uneinheitlich. Während der polnische Leitindex WIG-20 mit einem knappen Minus von 0,07 Prozent bei 2.072,74 Punkten aus dem Handel ging, stieg der marktbreite WIG um 0,26 Prozent auf 59.843,23 Zähler.

Zu den größten Gewinnern gehörten Bankaktien wie Santander Bank Polska (plus 5,50 Prozent), Alior (plus 4,82 Prozent) oder Pekao (plus 3,52 Prozent). Neben der europaweit guten Branchenstimmung könnten auch Zahlen der polnischen Notenbank die Kurse gestützt haben. Im November hat der polnischen Bankensektor demnach einen Gewinnrückgang von vergleichsweise geringen zehn Prozent auf 1,2 Mrd. Zloty verzeichnet.

"Die November-Daten sind positiv", kommentierte Erste-Group-Analyst Tomasz Duda die Zahlen in einer ersten Einschätzung. Die Auswirkungen der neuerlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie seien geringer ausgefallen als beim ersten Lockdown, insbesondere hätten sie sich nicht in der Qualität der Kredite niedergeschlagen.

Allerdings standen einige größere Werte im WIG-20 klar unter Druck, so etwa die Titel des E-Commerce-Unternehmens Allegro (minus 2,82 Prozent) oder die Anteilsscheine des Computerspieleherstellers CD Projekt (minus 3,27 Prozent). Im Rohstoffbereich verloren die Papiere von KGHM 1,53 Prozent und die Aktien von JSW 0,67 Prozent.