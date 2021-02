Osteuropas Börsen schließen mehrheitlich mit Abgaben

Prag, Warschau und Moskau mit Verlusten - Budapest im Plus - CD-Projekt-Aktien geraten nach Hacker-Angriff stark unter Druck

Die Leitbörsen in Mittel- und Osteuropa fanden am Dienstag zu keiner einheitlichen Richtung. Während es an den Börsen in Prag, Warschau und Moskau nach unten ging, gab es in Budapest Zugewinne zu beobachten. Vor allem Aufschläge bei Indexschwergewichten trieben den ungarischen Leitindex BUX dabei an.

Auch andernorts in Europa ging es am Dienstag überwiegend nach unten mit den Kursen. Impulse von Konjunkturdatenseite blieben hingegen aus. Bestimmendes Thema am Markt bleibt unter anderem weiterhin die Hoffnung der Anleger auf ein mögliches weiteres billionenschwere Konjunkturpaket in den USA.

An der Prager Börse schloss der tschechische Leitindex PX mit einem Minus von 0,32 Prozent bei 1.059,15 Punkten. Bei den schwergewichteten Bankenwerte ergab sich unterdessen kein klares Bild. Auf der einen Seite gewannen die Papiere der Moneta Money Bank 0,5 Prozent. Andererseits schlossen die Aktien der Komercni Banka um 0,6 und die Prager Notierungen der österreichischen Erste Group um 0,9 Prozent leichter.

In Warschau ging der WIG-20 mit Verlusten von 0,54 Prozent bei 1.941,60 Einheiten aus dem Handel. Auch der breiter gefasste WIG gab um 0,33 Prozent auf 57.247,73 Zähler nach.

Klare Abschläge verzeichneten dabei die Papiere des polnischen Energiekonzerns PGE mit minus 2,0 Prozent. Daneben gaben auch die Aktien der Bank Pekao um 1,2 Prozent nach. Klar fester schlossen hingegen die Anteilsscheine des Bekleidungskonzerns LPP (plus 3,8 Prozent).

Schlusslicht im polnischen Leitindex waren mit satten Verlusten von 5,7 Prozent die Aktien des Videospielherstellers CD Projekt. Das Unternehmen hatte am Dienstag bekannt gegeben, Opfer eines Hacker-Angriffs geworden zu sein. Einem Tweet des Konzerns zufolge wurden durch die Attacke einige der internen Systeme kompromittiert. Persönliche Daten von Nutzern oder Spielern seien davon aber nicht betroffen.

Mit einem Plus von 0,67 Prozent auf 44.511,16 Einheiten schloss am Dienstag der Budapester Leitindex BUX. Dabei halfen vor allem die beiden Indexschwergewichte Gedeon Richter (plus 1,2 Prozent) und MOL (plus 2,4 Prozent) dem BUX auf die Sprünge. Mit Abgaben von 0,7 Prozent gingen hingegen die Papiere der OTP Bank aus dem Handel.

An der Moskauer Börse schloss der RTS Index am Dienstag mit Verlusten von 0,30 Prozent auf 1.457,87 Punkte.