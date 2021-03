Osteuropas Börsen schließen mehrheitlich mit Zugewinnen

Wirtschaftszahlen in Tschechien und Ungarn im Fokus - Allegro-Aktien in Warschau mit sattem Kursplus

Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag mehrheitlich mit Zugewinnen geschlossen. Impulsgebende Konjunkturdaten waren am Dienstag Mangelware. Inflationszahlen aus der Eurozone fanden nur wenig Beachtung am Markt. In Ungarn und in Tschechien waren hingegen aktuelle Zahlen zur Wirtschaftsleistung im Fokus.

An der Warschauer Börse schloss der WIG-20 mit Aufschlägen von 0,41 Prozent auf 1.957,58 Einheiten. Auch der breiter gefasste WIG gewann 0,43 Prozent auf 58.261,00 Zähler. Auf Einzelwerteseite kamen die gestern deutlich gestiegenen Titel der PKO Bank (minus 1,5 Prozent) wieder etwas zurück.

Satte Kursgewinne von fast 6 Prozent verbuchten im WIG-20 jedoch die Anteilsscheine des polnischen Onlinehändlers Allegro. Dabei gab der Weltmarktführer im Online-Handel Amazon am Dienstag den Start von amazon.pl und damit den Eintritt in den polnischen Markt bekannt. Bisheriger Marktführer in Polen ist jedoch der seit vergangenen Oktober an der Börse gelistete Konzern Allegro.

Der tschechische Leitindex PX an der Börse in Prag schloss mit einem Plus von 0,31 Prozent auf 1.069,57 Punkte. Die Wirtschaftsleistung im derzeit stark von der Corona-Pandemie getroffenen Land entwickelte sich im Schlussquartal des Vorjahres etwas besser als zuvor erwartet. Insgesamt ging das tschechische Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal auf Jahresbasis um 4,7 Prozent zurück. Eine erste Schätzung hatte noch einen Einbruch von 5,0 Prozent ergeben.

Bei den Einzelwerten gab es im PX am Dienstag nur wenig Bewegung. Die schwergewichteten Bankentitel fanden keine klare Richtung. So gewannen die Titel der Erste Group 0,4 Prozent, während die Aktien der Moneta Money Bank 0,3 Prozent verloren. Einzig die Prager Notierungen der österreichischen Vienna Insurance Group verteuerten sich um klare 1,9 Prozent.

In Budapest ging es für den ungarischen Leitindex BUX um 0,69 Prozent auf 44.402,33 Punkte nach unten. Die deutlichsten Abschlägen verbuchten dabei die Aktien der OTP Bank mit minus 1,7 Prozent. Knappe Aufschläge von 0,1 Prozent verzeichneten hingegen die Aktien von MOL.

Auch aus Ungarn folgten am Dienstag aktuelle Wirtschaftszahlen. Im vierten Quartal 2020 schrumpfte das BIP gegenüber dem Vorjahresquartal um 3,6 Prozent. Zwar ist die Unsicherheit rund um eine Erholung der Wirtschaft im heurigen Jahr weiterhin hoch, wie die Experten der Erste Group kommentieren. Jedoch hätten die Wirtschaftszahlen des vierten Quartals gezeigt, dass einige Sektoren auch während der Krise gut performt haben.

In Moskau ging der RTS-Index mit einem Plus von 0,66 Prozent auf 1.452,48 Einheiten aus dem Handel. Wie am Dienstag bekannt wurde, haben die EU und die USA wegen der umstrittenen Inhaftierung des Kremlkritikers Alexej Nawalny neue Sanktionen gegen Russland verhängt. Dabei wurden in einer koordinierten Aktion Strafmaßnahmen gegen mehrere ranghohe Staatsfunktionäre beschlossen.